Pero Brian sigue en la eterna espera… "Estoy viendo si salen nuevos trabajos, si surge algo. Mientras tanto estoy dispuesto a hacer lo que sea: todo es bienvenido. Y con esto me refiero a que el trabajo es salud y siempre es bienvenido hacer lo que a uno realmente le gusta", destaca Buley, quien sueña, como tantos otros, con la casa propia. "Estaría bueno tener trabajo de actor de por vida y no solo una vez al año. Quisiera que sea algo para siempre, porque es una actividad que me gusta y no me quiero dedicar a otra cosa".