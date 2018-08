Hay otros sospechosos involucrados en el caso sobre quienes no pesa orden detención. Por ejemplo, la ex presidente Cristina Kirchner fue citada a indagatoria para el 13 de agosto junto al ex ministro Julio De Vido, su secretario, José María Olazagasti; el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y el secretario General de la Presidencia y luego jefe de los espías Oscar Parrilli; Rudy Olloa y Néstor Otero entre otros.