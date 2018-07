Porque sí, hay que hacerse cargo. Y que no culpen a la nostalgia, tampoco a una serie que los enganchó. Y no culpen a los estribillos pegadizos, ni a las melodías pegadizas, no culpen a la noche, no culpen a la playa, no culpen a la lluvia… ¡será que son un clásico! A cantarlos sin culpa.