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Inma Cuesta recuerda su paso por ‘Águila Roja’ en ‘La Revuelta’: “Les gustaba mucho un tirantito caído”

La actriz, reconocida todavía por su papel protagonista en ‘Águila Roja’, acude al programa de RTVE para promocionar ‘Berlín y la dama del armiño’, la precuela de ‘La casa de papel’ que se estrena el viernes 15 de mayo

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Inma Cuesta en 'La Revuelta'
La actriz ha acudido al programa de RTVE para promocionar la precuela de 'La casa de papel', estrenada el 15 de mayo en Netflix. / Captura de pantalla

En tres ocasiones ha entrevistado David Broncano a Inma Cuesta (València, 45 años). Todas ellas en La Resistencia, en Moviestar+, pero ninguna en la televisión pública. Este primer encuentro en RTVE de la actriz valenciana, criada en Jaén, y el presentador ha servido para promocionar la precuela de La casa de papel, rodada en su mayoría el anterior verano en Sevilla, según ha relatado la artista. Berlín y la dama del armiño podrá verse en Netflix a partir del viernes 15 de mayo, con la habitual mezcla de romance y acción.

Durante el encuentro entre Cuesta y Broncano, la actriz ha relatado su paso por la serie, también de la televisión pública, por la que se la sigue recordando, Águila Roja (2009-2016): “Les gustaba mucho tenerme al borde de la muerte, un tirantito caído o lavándome”. Inma Cuesta ha incidido durante su discurso en las incogruencias televisivas durante los años que duró su personaje, en relación con la poca ropa que llevaba en el invierno turolense medieval de la ficción; o el drama con el que siempre conseguía estar “al borde de la muerte”.

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No obstante, para Broncano, Águila Roja “estaba muy bien”, al haber conseguido la corporación pública captar el interés del espectador con “ninjas en el siglo XVI”. “La balconada”, en referencia a su escote, “siempre estaba ahí”, ha recordado Cuesta. Quien ha matizado que el personaje que estrena en Netflix el próximo viernes, también incluye varias escenas del mismo tipo.

La actriz nominada a los Goya por La voz dormida (Benito Zambrano, 2011), 3 bodas de más (Javier Ruiz Caldera, 2013) y La Novia (Paula Ortiz, 2015) ha respondido durante la entrevista a las preguntas clásicas, sobre patrimonio y sexo, además de proponer un juego alternativo al conteo de puntos sexuales. También ha explicado con detenimiento el argumento de Berlín y la dama del armiño, serie que incluye entre el elenco a Tristán Ulloa, conocido por Lucía y el sexo (Julio Medem, 2001) o Begoña Vargas, con una trayectoria menor reconocida desde su papel en Las leyes de la frontera (Daniel Monzón, 2021).

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Inma Cuesta en 'La Revuelta'
La actriz valenciana le ha traído a David Broncano tres regalos de Sevilla, donde ha rodado 'Berlín y la dama del armiño'. / Captura de pantalla

Algunos referentes de Inma Cuesta: una jerezana como ella se siente

A lo largo de su carrera, Inma Cuesta ha alternado teatro, musicales, cine y televisión, convirtiéndose en una intérprete versátil del cine español. Tras su salto a la popularidad en la serie Águila Roja y títulos recientes como Todos los nombres de Dios, continúa diversificando sus proyectos. Según sus declaraciones en La Revuelta, todos estos proyectos a lo largo de su carrera cinematográfica le permitirían “un añito o dos de no trabajar”, gracias a sus ahorros. No obstante, insiste en los retos añadidos que supone la maternidad en ausencia de red familiar cercana, una circunstancia que, según expresa, obliga a organizarse de manera muy precisa para compaginar todas las facetas.

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La visita de Cuesta al programa de RTVE no solo ha servido para promocionar su última incorporación televisiva, sino también para reivindicar la herencia de figuras como Lola Flores en su desarrollo artístico. La admiración por la artista jerezana se ha materializado a través de pequeños gestos y reconocimientos explícitos, consolidando así su posición no solo como actriz, sino como referente de una generación marcada por la diversidad profesional y personal.

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