—Suelen ser muchos factores. Cuando uno lee el guión y empieza a ponerle el color de las botas al personaje, ya se está metiendo de una manera y a empatizar con el personaje. A mí a veces me pasa, pero no lo sé. Depende de muchas cosas, pero tiene que ver que haya un trabajo. Que no hay que vender humo y que hay que vender algo. Yo tengo que vender algo de mi faceta o mi profesión y mi interés. Intento mostrar siempre algo. Lo he hecho y lo haré siempre, entonces algo debe tener el personaje que también a mí me ayude a mostrar algo y que el personaje me dé algo. Que me ponga en un punto de vista al que yo no podría llegar de otra manera, es decir, aquí está el límite o hasta aquí tengo que llegar. Experimento con ciertos personajes pero trato de que tengan esas cosas, que me ponga al límite en la investigación. Si la investigación es larga y dura, suele llevar a otros sueños, a levantarte con otras ideas, y eso te ayuda a empatizar y a conocer. Hay personajes que te levantan a las tres de la mañana y ya sabes qué acento va a tener y de qué color será su cinturón.