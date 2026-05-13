Colombia

Liberaron a un hombre que golpeó brutalmente a tres mujeres en una tienda del norte de Bogotá

La indignación crece en la capital del país tras una decisión judicial que dejó en evidencia las debilidades del sistema de protección para garantizar la seguridad de las víctimas, que temen a las represalias por parte del atacante

Guardar
Google icon
La riña ocurrió en una tienda y terminó en plena vía pública - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La riña ocurrió en una tienda y terminó en plena vía pública - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hombre agredió física y verbalmente a tres mujeres en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, aunque después de que se presentara la denuncia en su contra fue liberado, lo que reavivó la preocupación de las víctimas por la reacción que pueda llegar a tener el criminal en su contra.

Este es solo uno de los casos de violencia de género que las autoridades han registrado en la ciudad durante 2026, lo que tiene en alerta a la comunidad, pues la intolerancia sigue cobrando víctimas.

PUBLICIDAD

En la jornada del 13 de mayo de 2026, en la edición del mediodía de Noticias RCN se publicó el testimonio de la víctima principal del ataque ocurrido en Suba, que describió la agresión y cuestionó la reacción del sistema judicial, ante la ola creciente de actos de violencia.

En su relato, la ciudadana, identificada como Laura Cative, aseguró que el ataque se registró en el barrio Prado Veraniego, cuando compartía con su tía y su pareja, otra mujer. El hecho inició con insultos provenientes del sujeto, por lo que ellas no se quedaron calladas y respondieron, sin esperar que todo terminaría en agresión física.

PUBLICIDAD

Tras el brutal ataque, la tía de la denunciante resultó con un golpe en el rostro, su pareja sufrió lesiones en la nariz y Cative presentó heridas en la cara y la pierna derecha, pues el sujeto la levantó y la lanzó sobre el asfalto.

El sujeto atacó a tres mujeres sin piedad por un caso de intolerancia y violencia de género que fue rechazado por la comunidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El sujeto atacó a tres mujeres sin piedad por un caso de intolerancia y violencia de género que fue rechazado por la comunidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después de lo ocurrido, la víctima interpuso la denuncia correspondiente y contó al noticiero nacional que el hombre fue capturado; sin embargo, recuperó la libertad mientras ella adelantaba las diligencias médicas correspondientes tras el ataque.

El hecho se convirtió en ejemplo de los casos de violencia contra mujeres en Bogotá, precisamente, en medio del anuncio de las nuevas estrategias de prevención y atención institucional. Durante mayo, las autoridades intensificaron los operativos en zonas con alta concurrencia, especialmente por el Día de la Madre, y en lugares nocturnos.

Cifras de violencia e intolerancia en Bogotá

El alcance del problema es visible en los datos más recientes presentados por la Policía Metropolitana. Durante 2026 se han recibido 100.682 requerimientos por riñas en la ciudad, que fueron procesados a través de la línea de emergencias 123.

Esto equivale a un promedio diario de 774 incidentes de confrontación y agresiones registrados solamente en Bogotá.

En el primer semestre de 2023 se documentaron más de 1,600 incidentes de peleas y riñas en conjuntos de apartamentos o edificios residenciales - crédito Colprensa
Casos similares tienen en alerta a la comunidad - crédito Colprensa

Acciones institucionales para prevenir la violencia contra las mujeres

Para contrarrestar el aumento de reportes por este delito, la administración distrital activó 33 acciones de prevención en mayo. Las intervenciones se realizarán en 17 localidades estratégicas como la Zona T, Unicentro, San Victorino y varios portales de TransMilenio.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de la Mujer, las jornadas incluyen acciones pedagógicas de sensibilización y la difusión de la Ruta Única de Atención, herramienta clave para la detección de riesgos y el acompañamiento de víctimas. Profesionales se encargan de orientar y canalizar solicitudes de ayuda durante estas actividades.

La Línea Púrpura Distrital, disponible las 24 horas por llamada o WhatsApp, presta atención psicosocial, asesoría jurídica y facilita el acceso a rutas de protección y justicia.

La Policía Nacional recordó la importancia de activar rutas de atención y evitar la justicia por mano propia - crédito Policía Nacional
La Policía Nacional recordó la importancia de activar rutas de atención - crédito Policía Nacional

Pese a este despliegue institucional, muchas víctimas mantienen dudas sobre la eficacia del proceso judicial y el apoyo recibido luego de una agresión, ante las situaciones como la que tuvo que vivir Laura Cative tras ser atacada en Prado Veraniego.

En su testimonio, la ciudadana insistió en su rechazo por la velocidad con la que el agresor recuperó la libertad. Además, expresó que el camino judicial podría limitarse a una conciliación, lo que refuerza su inconformidad y deja interrogantes sobre la protección real a futuras víctimas.

Temas Relacionados

Violencia de géneroSubaGolpizaPrado VeraniegoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Brayan León Muñiz, goleador colombiano en Sudáfrica, confiesa que se siente solo en ese país: “Así ha sido toda mi vida”

El delantero, que actualmente se encuentra en el Mamelodi Sundowns, ha anotado 15 goles y dado 2 asistencias en 23 partidos. En Colombia jugó en el Cartagena, DIM y Pereira

Brayan León Muñiz, goleador colombiano en Sudáfrica, confiesa que se siente solo en ese país: “Así ha sido toda mi vida”

Resultados Super Astro Sol hoy 13 de mayo: verifique el signo ganador

Ya se encuentran disponibles los números ganadores del primer sorteo del día. Pueden revisarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 13 de mayo: verifique el signo ganador

Los colombianos no están muy dispuestos a comprar vivienda o carro: informe confirmó preocupantes cifras

De acuerdo con el ICC de Fedesarrollo, las expectativas sobre el futuro económico del país inciden de gran manera en las decisiones de las familias

Los colombianos no están muy dispuestos a comprar vivienda o carro: informe confirmó preocupantes cifras

Rechazan libertad de alias Lindolfo: exlíder de la Oficina de Envigado y vocero de la Paz Urbana seguirá en la cárcel de Itagüí

Sebastián Murillo Echeverri tendrá que cumplir con la condena de más de 18 años de prisión

Rechazan libertad de alias Lindolfo: exlíder de la Oficina de Envigado y vocero de la Paz Urbana seguirá en la cárcel de Itagüí

Ministerio de Salud emitió circular para la entrega de medicamentos pendientes: dio plazos a las EPS y reforzó controles sobre el desabastecimiento

La nueva circular también instruye a gestores farmacéuticos y otras autoridades a fortalecer el seguimiento sobre pagos, suministro de tecnologías en salud y barreras administrativas en la atención

Ministerio de Salud emitió circular para la entrega de medicamentos pendientes: dio plazos a las EPS y reforzó controles sobre el desabastecimiento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Lucy Vives, hija de Carlos Vives, regresa a la música con ‘Mascacielo’: así es la producción que marca el inicio de una nueva etapa artística

Esperanza Gómez reveló que sufrió ansiedad y depresión tras la muerte de su esposo a causa del cáncer: “Me afectó demasiado”

Karol G hará historia en los American Music Awards 2026: recibirá importante premio internacional y será una de las artistas de la noche

Así reaccionó Yailin la más viral, ex de Anuel AA, cuando le preguntaron si aceptaría una colaboración con Karol G: “Ten cuidado”

Deportes

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez

Deportivo Pereira volvería a quedar mal con sus jugadores: les debe salarios y aportes a seguridad social

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Concierto el viernes y partido el sábado: qué pasará con el uso del estadio El Campín en Bogotá

Etapa 5 del Giro de Italia 2026: nuevo líder en la clasificación general y Egan Bernal perdió varias posiciones