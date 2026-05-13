Liberaron a un hombre que golpeó brutalmente a tres mujeres en una tienda del norte de Bogotá

La riña ocurrió en una tienda y terminó en plena vía pública - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un hombre agredió física y verbalmente a tres mujeres en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, aunque después de que se presentara la denuncia en su contra fue liberado, lo que reavivó la preocupación de las víctimas por la reacción que pueda llegar a tener el criminal en su contra.

Este es solo uno de los casos de violencia de género que las autoridades han registrado en la ciudad durante 2026, lo que tiene en alerta a la comunidad, pues la intolerancia sigue cobrando víctimas.

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En la jornada del 13 de mayo de 2026, en la edición del mediodía de Noticias RCN se publicó el testimonio de la víctima principal del ataque ocurrido en Suba, que describió la agresión y cuestionó la reacción del sistema judicial, ante la ola creciente de actos de violencia.

En su relato, la ciudadana, identificada como Laura Cative, aseguró que el ataque se registró en el barrio Prado Veraniego, cuando compartía con su tía y su pareja, otra mujer. El hecho inició con insultos provenientes del sujeto, por lo que ellas no se quedaron calladas y respondieron, sin esperar que todo terminaría en agresión física.

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Tras el brutal ataque, la tía de la denunciante resultó con un golpe en el rostro, su pareja sufrió lesiones en la nariz y Cative presentó heridas en la cara y la pierna derecha, pues el sujeto la levantó y la lanzó sobre el asfalto.

El sujeto atacó a tres mujeres sin piedad por un caso de intolerancia y violencia de género que fue rechazado por la comunidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después de lo ocurrido, la víctima interpuso la denuncia correspondiente y contó al noticiero nacional que el hombre fue capturado; sin embargo, recuperó la libertad mientras ella adelantaba las diligencias médicas correspondientes tras el ataque.

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El hecho se convirtió en ejemplo de los casos de violencia contra mujeres en Bogotá, precisamente, en medio del anuncio de las nuevas estrategias de prevención y atención institucional. Durante mayo, las autoridades intensificaron los operativos en zonas con alta concurrencia, especialmente por el Día de la Madre, y en lugares nocturnos.

Cifras de violencia e intolerancia en Bogotá

El alcance del problema es visible en los datos más recientes presentados por la Policía Metropolitana. Durante 2026 se han recibido 100.682 requerimientos por riñas en la ciudad, que fueron procesados a través de la línea de emergencias 123.

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Esto equivale a un promedio diario de 774 incidentes de confrontación y agresiones registrados solamente en Bogotá.

Casos similares tienen en alerta a la comunidad - crédito Colprensa

Acciones institucionales para prevenir la violencia contra las mujeres

Para contrarrestar el aumento de reportes por este delito, la administración distrital activó 33 acciones de prevención en mayo. Las intervenciones se realizarán en 17 localidades estratégicas como la Zona T, Unicentro, San Victorino y varios portales de TransMilenio.

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De acuerdo con el reporte de la Secretaría de la Mujer, las jornadas incluyen acciones pedagógicas de sensibilización y la difusión de la Ruta Única de Atención, herramienta clave para la detección de riesgos y el acompañamiento de víctimas. Profesionales se encargan de orientar y canalizar solicitudes de ayuda durante estas actividades.

La Línea Púrpura Distrital, disponible las 24 horas por llamada o WhatsApp, presta atención psicosocial, asesoría jurídica y facilita el acceso a rutas de protección y justicia.

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La Policía Nacional recordó la importancia de activar rutas de atención - crédito Policía Nacional

Pese a este despliegue institucional, muchas víctimas mantienen dudas sobre la eficacia del proceso judicial y el apoyo recibido luego de una agresión, ante las situaciones como la que tuvo que vivir Laura Cative tras ser atacada en Prado Veraniego.

En su testimonio, la ciudadana insistió en su rechazo por la velocidad con la que el agresor recuperó la libertad. Además, expresó que el camino judicial podría limitarse a una conciliación, lo que refuerza su inconformidad y deja interrogantes sobre la protección real a futuras víctimas.

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