-¿Cuáles fueron esos detalles que te impactaron?

-Es muy sencillo. Yo creo que uno, antes que escritor o periodista o cualquier otra profesión, es un ser humano. Obviamente aquí no estoy escribiendo ficción. Estoy escribiendo sobre hechos reales, sobre personajes reales. A mí, si fuera a la inversa, no me gustaría, por muy personaje público que fuera, que estuvieran en ciertos detalles que en realidad no aportan como algo más, si no se entiende ese algo más como algo morboso, sórdido, amarillista o de cualquier otra naturaleza. Pues francamente eso no va conmigo. Por lo tanto, decidí hacer un ejercicio de autocensura en algunos detalles, que no le aportan al lector ni al fan de Luis Miguel, ni al público en general, más allá de decir que este misterio se resume en el hecho de que Marcela murió y ya.