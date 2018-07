Pese a todo lo ocurrido aquel día, no es "Marcela" la canción que Luis Miguel le dedica a su madre cada vez que la interpreta en vivo. Tampoco "Tengo todo excepto a ti", como muchos creen: "Me sobra juventud, me muero por vivir, pero me faltas tú", dice el tema que Micky sacó a la venta en 1990. Nada de eso. La canción habla de un desamor, y nada más.