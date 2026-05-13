Colombia

Más exportaciones y miles de empleos: las cifras que deja el TLC con EE. UU. tras 14 años de implementado

El acuerdo comercial entre Colombia y Estados Unidos ya deja más de USD186.000 millones en exportaciones, miles de empresas vendiendo en el mercado norteamericano y cerca de 150.000 empleos generados

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Las exportaciones de Colombia a Estados Unidos llegaron a los USD5.239 millones gracias al actual Tratado de Libre Comercio. Foto: Infobae.
El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos cumple 14 años como motor de inversión y empleo para el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante más de una década, la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos va mucho más allá del intercambio de mercancías. Lo que comenzó como un acuerdo para facilitar el acceso a mercados terminó convirtiéndose en uno de los pilares de inversión extranjera, generación de empleo y expansión empresarial para el país.

Hoy, a 14 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, los resultados muestran una transformación importante en la manera en que Colombia participa en el comercio internacional. La apuesta ya no gira exclusivamente alrededor de petróleo, carbón o materias primas. En cambio, la oferta exportadora empezó a diversificarse y a abrir espacio para productos con mayor valor agregado.

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El TLC entre Colombia y Estados Unidos cumple 11 años. AmCham Colombia.
Colombia diversifica sus exportaciones y consolida productos no mineroenergéticos en el mercado estadounidense tras el TLC - crédito AmCham Colombia

Desde AmCham Colombia el balance es claro. El acuerdo sigue teniendo margen de crecimiento. De hecho, la organización insistió en que el país aún no aprovecha completamente el potencial que ofrece uno de los mercados más competitivos del mundo. Como parte de la conmemoración, el gremio organizó en Bogotá una rueda internacional de negocios que reunió a 70 compradores estadounidenses y cerca de 200 exportadores colombianos. El objetivo del encuentro fue fortalecer vínculos comerciales, abrir nuevas oportunidades y ampliar la presencia de empresas nacionales en territorio norteamericano.

Las cifras ayudan a dimensionar el impacto del tratado. Entre 2012 y 2025, Colombia exportó hacia Estados Unidos más de USD186.051 millones. En paralelo, la inversión extranjera proveniente de ese país alcanzó los USD41.713 millones, equivalentes al 22% del total de capital extranjero que ingresó al mercado colombiano durante ese periodo.

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Ese flujo de inversión tiene efectos directos en distintos sectores de la economía. Según el reporte presentado por el gremio, actualmente compañías estadounidenses generan alrededor de 150.000 empleos directos e indirectos en actividades como manufactura, agroindustria, tecnología, energía y servicios financieros.

En medio del aniversario, la presidenta de AmCham, María Claudia Lacouture, defendió la vigencia del acuerdo y pidió mirar hacia adelante. “En este aniversario del TLC entre Colombia y Estados Unidos, y de cara a las próximas elecciones presidenciales, quiero ser reiterativa en que el acuerdo no está agotado, sino que está subutilizado. La tarea 2026–2030 es convertir el acceso ya existente en más exportaciones, más empresas, más inversión, más empleo y mayor capacidad de Colombia para competir en el mercado más exigente del mundo”.

Un primer plano muestra un vibrante arreglo floral con rosas rojas y rosadas, claveles rosados y lirios. Al fondo, banderas borrosas de Colombia y Estados Unidos.
Más de USD186.000 millones en exportaciones y US$41.700 millones en inversión estadounidense reflejan el impacto del TLC en la economía colombiana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los cambios más relevantes en estos 14 años ha estado en la composición de las exportaciones colombianas. En 2012, el 71% de lo que el país enviaba a Estados Unidos correspondía a productos mineroenergéticos. Trece años después, el panorama cambió de forma significativa: en 2025, el 66,4% de las exportaciones estuvo compuesto por bienes no mineroenergéticos.

Ese cambio marcó además un récord histórico para Colombia, con ventas externas por USD10.642 millones en productos distintos a combustibles o minerales. Dentro de esa evolución, el café y las flores mantuvieron su protagonismo tradicional, aunque otros productos también comenzaron a ganar terreno.

Entre ellos aparecen el aluminio, la maquinaria eléctrica, la tilapia y el aguacate Hass, sectores que en los últimos años lograron consolidarse en el mercado estadounidense gracias a mejores estándares de calidad y mayor capacidad exportadora. Actualmente, 3.356 empresas colombianas venden sus productos en Estados Unidos, mientras 101 productos agrícolas tienen acceso formal a ese mercado gracias al tratado.

El estudio de AmCham Colombia, liderada por María Claudia Lacouture, revela que el 94% de los productos exportados a Estados Unidos tienen oportunidades medias o altas de crecimiento tras el nuevo decreto - crédito Colprensa
Las empresas estadounidenses generan alrededor de 150.000 empleos directos e indirectos en sectores clave de la economía colombiana - crédito Colprensa

La relación bilateral también se fortaleció desde el turismo. Entre 2012 y 2025, más de 27 millones de viajeros se movilizaron entre ambos países. Solo durante el último año, cerca de 1,19 millones de estadounidenses visitaron Colombia, consolidando a ese país como el principal emisor de turistas internacionales hacia el territorio nacional.

Pese a los avances, AmCham advirtió que Colombia todavía tiene espacio para crecer. Según su Índice de Aprovechamiento Exportador, el país podría aumentar cerca de USD1.751 millones anuales en exportaciones si logra superar barreras internas relacionadas con logística, certificaciones, admisibilidad sanitaria y capacidad productiva. El mensaje del gremio es que el tratado sigue vigente, pero ahora el desafío está en usarlo mejor.

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