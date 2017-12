Antes de conocerse el resultado de la votación, el conductor se paró frente a cámara y dio su discurso final, en donde habló de la crisis del Grupo Indalo, con un mensaje esperanzador: "Si todos buscáramos el bien común, el dolor sería menor y viviríamos más plenos. Si no vas a sonreír de lo que lograste, no lograste nada. Me preguntan si es el momento más difícil, yo siento que no me conocen. He vivido situaciones complicadas, pérdidas de seres queridos. De dónde venimos es difícil, a dónde vamos es ilusión enorme. La vida es simplemente ser feliz. Siempre me gusta ir y abrazar a mis hijos. Abrazá a tus hijos, a tus viejos si los tenés. Permitite decirles 'te amo', que esa mirada hable por vos si las palabras no son suficientes. Que el corazón se llene de emoción, recuperemos esa sensibilidad".