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La polémica canción que la esposa de Aníbal Lotocki publicó en redes para apoyarlo: “Soy la influencer tumbera”

El médico que operó a Silvina Luna, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis está en el penal de Ezeiza cumpliendo una condena de 8 años por mala praxis y Majo Favarón salió en su defensa de una forma insólita

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El panel de Intrusos analizó la nueva versión de la esposa del médico y contaron cómo lo vive Lotocki tras las rejas (Video: Intrusos-América TV)

Majo Favarón, la mujer de Aníbal Lotocki, se vio envuelta en una polémica en los últimos días por sus publicaciones en redes sociales mientras su marido cumple una condena de 8 años de prisión por mala praxis. El tema llegó a la pantalla de Intrusos (América TV), donde Rodrigo Lussich y Adrián Pallares analizaron el caso con datos que hasta ese momento no habían trascendido.

Lotocki es el médico que operó a Silvina Luna y cuyos procedimientos derivaron en los efectos secundarios que terminaron con la vida de la modelo. Aunque está preso y condenado, Lussich aclaró un detalle que no pasó inadvertido en el piso: “Está acusado y condenado, pero no por la muerte de Silvina Luna. Que es lo que todos querríamos que sea.” Y agregó: “Ha muerto, ha muerto una gran figura.”

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La polémica puntual arrancó con una canción que Majo publicó en sus redes. La letra no dejó lugar a dudas: “La piba no se quiebra aunque la vida duela. Por Aníbal y por los pibes del pabellón. Aguantó la parada con el corazón.” En el piso de Intrusos, Lussich fue directo: “La letra es inequívoca.” Pallares coincidió, aunque señaló que no todo el mundo conocía el contexto. “La letra no sostiene el enigmático”, insistió Lussich.

La mujer usó sus redes sociales para presentar la canción que escribió para apoyar al médico, que está cumpliendo 8 años de prisión por mala praxis (Video: Instagram)

La polémica puntual arrancó con una canción que Majo publicó en sus redes. La letra no dejó lugar a dudas: “Acá en el auto esperando que vuelvas. La piba no se quiebra aunque la vida duela. Por Aníbal y por los pibes del pabellón, aguanto la parada con el corazón. Y a las pibas que bancan les doy mi aguante. Somos la voz que se escucha en cada instante. Soy la influencer tumbera. La que no se rinde. Con el alma entera. Pa’ que el amor siga. Y por los pibes vamos peleaaa.”

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Pero la canción no fue lo único que generó ruido. Lussich reveló que, aproximadamente un mes antes, un amigo de Lotocki se había acercado a contarle la situación. El conductor lo relató con sus propias palabras: “Comparece que estaba todo el día haciendo fotos hot en las redes mientras él está preso y él estaba muy deprimido.” La situación habría llevado al médico a una conclusión que Lussich también reprodujo de forma textual: “Bueno, la perdí, la perdí a Majo.”

En el programa también se mostraron algunas de esas publicaciones. Las imágenes de Majo generaron reacciones divididas en el estudio. La propia Favarón había salido a responder las críticas con un video en el que no esquivó la provocación: “Cuando sos fea vos tenés que trabajar tu personalidad. Entonces, la verdad que la cantidad de envidiosas que tienen cara de burro ahí tirando veneno, yo digo: Hermana.” Y cerró cantando: “Eres espectacular.”

El cierre del bloque llegó con una anécdota personal de Lussich que conectó de manera inesperada con el caso. El conductor contó que durante un show en el Soso Bar de San Fernando, al terminar la función, se le acercó un hombre a saludarlo. En un momento de la charla, el desconocido reveló su vínculo con el médico preso. “¿Y sabés de quién soy muy amigo?”, le dijo. “De el doctor Lotocki”, recordó Lussich, que de inmediato le preguntó si lo visitaba en prisión. La revelación dejó al conductor sin palabras por un instante, ante la reacción del resto del panel.

La mujer de Aníbal Lotocki habló de la situación judicial del cuestionado médico

Tiempo atrás, la mujer habló de las condiciones de su esposo en el Penal de Ezeiza. “Se caga de frío”, fue lo primero que respondió Favarón cuando le preguntaron por cómo está su marido. “Aníbal es muy fuerte mentalmente, hasta te diría que capaz mucho más que yo. Ocupa mucho tiempo en estudiar, se lleva libros de la facultad al pabellón para leer. Está estudiando Sociología y también está haciendo un curso de computación. Así que se mantiene ocupado. A él le gusta mucho leer, entonces se lleva libros y se le pasa el tiempo, se le hace más llevadero”, contó.

“Yo lo voy a visitar todas las veces que puedo y me permiten. Creo que no he dejado de ir ningún día: he ido con fiebre, enferma, de todas maneras. Yo tengo visitas dos veces por semana. Y a veces tres, dependiendo de la semana, con un día especial”, respondió acerca de la frecuencia con la que lo va a ver al penal.

“Yo los he escuchado en televisión pero los pacientes se olvidan de que hay historias clínicas, que hay consentimientos médicos... Todo esto se va a dirimir donde se tiene que dirimir. Yo los escucho a todos por televisión y cada uno hace la denuncia que cree o que considera que tiene que hacer”, enfatizó a grandes rasgos acerca de quiénes denunciaron a Lotocki por sus prácticas médicas.

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Aníbal LotockiMajo FavarónSilvina LunaGabriela TrenchiStefanía Xipolitakismala praxis

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