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Guatemala: La Filgua 2026 se realizará del 7 al 19 de julio en Fórum Majadas y Rigoberta Menchú Tum será la figura homenajeada

La XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala fue presentada en el Palacio Nacional de la Cultura, con un horario de 9:00 a 21:00 y una agenda de 667 actividades culturales

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Guatemala lanza oficialmente la Feria Internacional del Libro en su edición XXIII
Filgua 2026 se celebrará del 7 al 19 de julio en Fórum Majadas, en la Ciudad de Guatemala, con Alemania como país invitado de honor. (Fotografías: Ministerio de Cultura y Deportes) de Guatemala

La XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua 2026 y Alemania como país invitado de honor fueron presentadas oficialmente en el Salón de las Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, con una edición que se celebrará del siete al 19 de julio en Fórum Majadas y que estará marcada por tres ejes: el homenaje a Rigoberta Menchú Tum, la conmemoración de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz y un programa cultural que busca ampliar el intercambio internacional.

La feria abrirá de 9:00 a 21:00 y reunirá 667 actividades culturales, 159 stands y más de 140 actividades vinculadas al intercambio cultural con Alemania, según la presentación del evento. La organización también anunció espacios para la niñez, conciertos, presentaciones de libros, conversatorios, Filgua Niños y Filgua Música.

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La Asociación Gremial de Editores de Guatemala y el Ministerio de Cultura y Deportes impulsan esta edición bajo el lema “Vamos por un país de más lectores”. El encuentro se realizará en Fórum Majadas, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, con la participación de autores nacionales e internacionales, editoriales, bibliotecas y familias.

Guatemala lanza oficialmente la Feria Internacional del Libro en su edición XXIII
Fotografías: Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala

“Filgua se ha consolidado como el evento cultural más importante de Guatemala, reúne a los distintos actores que conforman el ecosistema del libro: autores, editores, impresores, librerías, bibliotecas y, por supuesto, lectores”, afirmó César Medina, presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala.

El viceministro de Cultura Emiliano Valdés Melendreras dijo durante el lanzamiento: “Reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los ecosistemas culturales del país y con la promoción del acceso al libro y la lectura como derechos culturales de toda la población. Nuestra convicción es que la lectura y la cultura transforman vidas, generan oportunidades y fortalece el tejido social. Apoyar esta feria significa respaldar a autores, editoriales, bibliotecas, promotores culturales, docentes y lectores; significa apostar por la formación de nuevas generaciones capaces de imaginar, crear y construir un mejor país”.

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Alemania llevará un pabellón de 133 metros cuadrados y 30 expositores

Alemania participará con el lema “Historias que construyen puentes” y una delegación cultural y literaria que ocupará un pabellón de 133 metros cuadrados con 30 expositores entre instituciones culturales, organismos de cooperación y editoriales. La agenda incluirá actividades literarias y político-culturales, además de información sobre estudio y trabajo en ese país.

Sabine Eismann, encargada de Negocios de la Embajada de Alemania, destacó durante la presentación: “Guatemala y Alemania comparten muchos años de historia entretejida, familias, proyectos, ideas y sueños. Filgua 2026 es la oportunidad de celebrar eso en voz alta, con libros, con música y con conversaciones que no necesitan pasaporte, lo que construimos juntos, lo que nos emociona y lo que nos inspira no reconoce fronteras”.

Entre las propuestas del pabellón alemán figuran la experiencia “El peluquero lector”, en la que Denny Beuerbach ofrece cortes de cabello mientras niños y adultos leen en voz alta; estaciones de realidad virtual con imágenes de paisajes, ciudades y patrimonio alemán; transmisiones de partidos de la Copa Mundial de la FIFA; una sesión de DJ; noche musical; noches de cine y actividades informativas sobre oportunidades académicas y laborales.

La programación profesional del libro se desarrollará el ocho, nueve y 10 de julio en coordinación con la Frankfurter Buchmesse, la Feria del Libro de Fráncfort. Estará dirigida a editores, traductores, libreros y otros actores de la industria editorial de Guatemala y Centroamérica, con ejes sobre mercado editorial, inteligencia artificial aplicada a la traducción literaria y distribución digital.

El ocho de julio el tema será el mercado del libro, con un taller de dos días sobre inteligencia artificial y traducción literaria. El nueve de julio se abordarán los formatos de audio y la distribución digital, incluidos audiolibros en América Latina, metadatos y estrategias de venta. El 10 de julio habrá una mesa sobre inteligencia artificial y derechos de autor, una conferencia de Mia Oberländer sobre cómic contemporáneo y contenidos sobre digitalización en bibliotecas.

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