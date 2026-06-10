Sociedad

Violentos enfrentamientos en un jardín de infantes de Rosario tras una presunta denuncia por abuso sexual

Los padres se presentaron en la puerta del establecimiento, agredieron a las maestras y se enfrentaron con la policía. Todo se inició después de la denuncia de una madre contra el porteo de la institución

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Los padres de los menores se presentaron en la puerta del establecimiento, agredieron a las maestras y se enfrentaron con la policía

Un violento episodio se registró este miércoles en la ciudad de Rosario después de una presunta denuncia por abuso sexual en el Jardín de Infantes N° 261 Paulo Freyre del barrio Empalme Graneros que despertó la furia de los padres. En medio de los reclamos contra las autoridades, hubo enfrentamientos con la policía y les tiraron piedras a algunas docentes cuando se retiraban del establecimiento.

Según informaron medios locales, todo se inició después de la denuncia que realizó una madre tras los dichos de su hijo que apuntaban contra el encargado de la institución por una agresión. Esto provocó que un grupo de padres se autoconvocara en el establecimiento e intentara lincharlo, por lo que las autoridades convocaron a la policía en el lugar.

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En ese sentido, a pesar de que las autoridades detuvieron al hombre apuntado, no calmó el enojo de las familias que pidieron hablar con las autoridades. Sin embargo, la situación se tornó más violenta y comenzaron a llegar efectivos de la Gendarmería y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias.

La escalada tenía antecedentes. Uno de los padres presentes en diálogo con LT8 dijo que el acusado “ya tuvo una denuncia hace un mes atrás”: la madre de un niño con autismo había reportado que su hijo fue abusado, pero las autoridades del establecimiento le pidieron que cambiara al menor de escuela en lugar de apartar al portero señalado.

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Escuela Rosario Enfrentamientos
Hubo al menos 3 detenidos y cuatro policías heridos

El mismo hombre amplió su testimonio ante la emisora: “Hoy, otra madre contó que su hija le manifestó que el mismo hombre es malo y que le ponía cinta adhesiva en la boca a los chicos y los dejaba atados. Los directivos tienen que dar explicaciones”. Añadió que una de las madres afectadas se había presentado ante el Ministerio de Educación sin obtener respuestas, y advirtió que, de profundizarse la investigación, podrían surgir más casos.

Fue una mañana de profunda indignación en la puerta del jardín, que derivó en violencia abierta. Los padres, enardecidos por los relatos de sus hijos sobre el portero, no se conformaron con la detención del acusado y también cargaron contra el cuerpo docente.

Medios locales captaron el momento en el que las docentes eran escoltadas por la policía para salir del establecimiento y les arrojaron piedras.

A la vuelta del jardín funciona una escuela primaria perteneciente a la misma institución, donde las maestras buscaron refugio. En un principio intentaron dialogar con las familias congregadas, pero la situación se desbordó y debieron encerrarse ante los insultos y las agresiones que recibían. El operativo de protección creció a medida que se sumaban efectivos de la Policía de Santa Fe y de Gendarmería.

Cuando el portero fue retirado del lugar en un vehículo, varias madres intentaron subir a la unidad para agredirlo. Las docentes fueron trasladadas en una combi policial para resguardar su integridad. Dado que varias de ellas residen en el barrio, las autoridades debieron organizar una custodia especial para garantizar su seguridad fuera del establecimiento.

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Los padres intentaron linchar al acusado que fue retirado del lugar por la policía

Los policías formaron filas de contención con escudos mientras las piedras caían sobre ellos. Los efectivos respondieron con balas de goma y realizaron detonaciones con munición antitumultos en dirección segura, según consignó el parte policial de la Unidad Regional II. El documento precisa que no se registraron heridos como consecuencia de esas detonaciones.

Una madre gritó ante las cámaras de El Tres: “Vamos a hacer justicia por mano propia. Los chicos no se tocan y no podemos esperar los tiempos de la justicia”.

En ese contexto, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres personas producto de los incidentes. Además, cuatro integrantes del personal policial resultaron con lesiones leves durante los disturbios.

El acusado fue identificado como R. A. L. y, a pesar de haber sido trasladado, llegó a la dependencia con lesiones, por lo que se solicitó la presencia del médico de policía y del SIES para su atención.

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