Oficial: Jorge Sampaoli firmó con Talleres de Córdoba y tendrá su estreno como técnico de Primera División en Argentina

Jorge Sampaoli es presentado oficialmente como el nuevo director técnico de Talleres de Córdoba en una imagen que celebra su llegada al club. (X de Talleres)

Jorge Sampaoli fue presentado como nuevo director técnico de Talleres de Córdoba y afrontará un desafío por demás especial en su carrera: entrenará a un club de la máxima división de Argentina por primera vez.

“Jorge Sampaoli es el nuevo Director Técnico de Talleres. El Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli asumirá la conducción técnica del primer equipo albiazul para encabezar una nueva etapa del proyecto deportivo institucional. Con una reconocida trayectoria internacional, una marcada identidad futbolística y una personalidad capaz de liderar grandes desafíos, Sampaoli llega a Talleres para aportar experiencia, convicción y capacidad de conducción en un momento de máxima exigencia para el fútbol profesional”, fue el comunicado oficial.

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El de Casilda, que llega como reemplazante de Carlos Tevez, inició su trayectoria en los bancos de suplentes en Alumni de su tierra, pasó luego en el ascenso con su tarea en Argentino de Rosario e inmediatamente comenzó a girar por el mundo. Desde entonces, su única tarea en el país fue como entrenador de la selección argentina: duró 13 meses entre 2017 y 2018 tras quedar eliminado del Mundial de Rusia. Apenas alcanzó a acumular 15 partidos (7 victorias, 4 empates y 4 derrotas) en el representativo nacional.

Sampa abrió su ruta profesional formalmente en Perú (Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal), pasó por Ecuador (Emelec) y puso su nombre en las principales portadas en el fútbol chileno con sus gestiones en O’Higgins y, principalmente, en Universidad Católica. Esta última experiencia le permitió dar el salto a la selección chilena, que bajo su mandato conquistó la Copa América 2015 y alcanzó los octavos de final del Mundial 2014. Aquella eliminación en los penales contra Brasil fue la última aparición de La Roja en las Copas del Mundo, ya que no logró clasificarse luego a Rusia 2018, Qatar 2022 ni la edición del 2026.

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Independientemente del breve paso por la Albiceleste, Sampaoli se convirtió en uno de los entrenadores buscados luego de ese proceso en Chile. Tuvo dos mandatos en Sevilla de España, pasó por Olympique Marsella y Stade Rennes en Francia y firmó varias experiencias en Brasil con Santos, Flamengo y Atlético Mineiro, en dos ocasiones. Sin embargo, por primera vez se sentará en un banco de suplentes de la Primera División de su país natal a los 66 años y con casi tres décadas de experiencia como DT.

Así anunció Talleres de Córdoba a Jorge Sampaoli como nuevo entrenador

Así presentó Talleres de Córdoba a Jorge Sampaoli como nuevo entrenador

Con una reconocida trayectoria internacional, una marcada identidad futbolística y una personalidad capaz de liderar grandes desafíos, Sampaoli llega a Talleres para aportar experiencia, convicción y capacidad de conducción en un momento de máxima exigencia para el fútbol profesional.

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A lo largo de su carrera, el entrenador santafesino se ha caracterizado por la firmeza de sus ideas, la intensidad de sus equipos y una mentalidad competitiva que ha dejado su sello tanto en clubes como en selecciones nacionales.

La Comisión Directiva valora especialmente la decisión de Jorge Sampaoli de elegir a Talleres para su regreso al fútbol argentino de Primera División, entendiendo que su experiencia, liderazgo y recorrido internacional representan un aporte significativo para los objetivos deportivos que el Club se propone alcanzar.

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La llegada de Jorge Sampaoli ratifica la voluntad del Club de asumir los desafíos con acciones concretas, realizando un importante esfuerzo para incorporar un entrenador de trayectoria internacional, liderazgo reconocido y fuerte personalidad competitiva.

Su recorrido

Nacido en Casilda, provincia de Santa Fe, Jorge Sampaoli, de 66 años, cuenta con una extensa trayectoria que incluye pasos por Emelec de Ecuador, Universidad de Chile, Sevilla de España, Olympique de Marsella de Francia, Atlético Mineiro, Santos y Flamengo de Brasil. Entre los principales hitos de su carrera se destacan la clasificación de la Selección de Chile a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y la obtención de la Copa América 2015, logro que consolidó una de las etapas más exitosas en la historia del fútbol chileno. Posteriormente dirigió al Sevilla FC y fue convocado para asumir la conducción técnica de la Selección Argentina durante las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

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Con su llegada, Talleres inicia una nueva etapa con la misma ambición de siempre: competir al máximo nivel, sostener una identidad propia y continuar construyendo un proyecto deportivo que represente el crecimiento permanente de la institución.

Jorge Sampaoli llega a la institución junto a Pablo Fernández (PF), Marcos Fernández (PF), y Diogo Meschine Alves (AC). El nuevo cuerpo técnico estará este jueves junto al plantel superior en lo que será el inicio de la pretemporada para afrontar el segundo semestre de este 2026.

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