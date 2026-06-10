Así fue como las autoridades descubrieron que el cobrador de ‘Jabón’ era dueño de un palco en el estadio del Deportivo Cali

En 2010 un palco en este estadio costaba más de 80 millones de pesos - crédito Deportivo Cali

El 30 de abril de 2026, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció que concretó la venta de un palco del estadio del Deportivo Cali, ubicado en el corregimiento de Palmaseca, en Palmira, Valle del Cauca.

Este palco fue vendido tras 31 horas de subasta por 358 millones de pesos; en el procedimiento participaron cinco oferentes y se registraron 92 lances (aumento de la oferta anterior).

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“El inmueble incluye vista directa a la cancha y cuatro parqueaderos. Su incorporación al patrimonio estatal se produjo en octubre de 2021, luego de una sentencia de extinción de dominio que lo vinculó a investigaciones relacionadas con narcotráfico internacional, asociadas a una organización criminal liderada por Shirley Herrera Colorado y Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino”, explicó la SAE en un comunicado oficial.

Así fue como el palco terminó en poder de ‘Mueble fino’

Sánchez Hernández fue recapturado en dos ocasiones en Colombia - crédito Policía Nacional

El 10 de junio, El Tiempo informó detalles de cómo “Mueble Fino” terminó siendo el dueño de uno de los palcos del estadio del Deportivo Cali, que cuando se estrenó el escenario deportivo costaba alrededor de 88 millones de pesos.

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En el informe se divulgaron detalles de una sentencia de extinción de dominio en la que seis personas aceptaron haber sido testaferros de Jair Sánchez Hernández, conocido en el mundo criminal como “Mueble Fino”.

Sánchez fue parte del cartel del norte del Valle como cobrador de la estructura criminal que tomó el poder en la región tras la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela. Recibió su alias debido a que priorizaba estar vestido de gala en todo momento.

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La primera vinculación de “Mueble Fino” en un caso judicial se registró en 1991 tras el descubrimiento de un laboratorio de cocaína en una propiedad que estaba a nombre de Sánchez. Desde entonces, y hasta 2012, tribunales en Estados Unidos mencionaron a este individuo en informes sobre actividad criminal, por lo que fue extraditado en 2016 a Norteamérica.

'Mueble Fino' era dueño del palco 123 del estadio de Palmaseca - crédito SAE

Tras cumplir una condena de tres años en Estados Unidos, “Mueble Fino” volvió a Colombia y fue recapturado por las autoridades en mayo de 2021 en Chía, Cundinamarca.

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En ese momento las autoridades afirmaron que era miembro de la organización criminal La Gran Alianza, compuesta por antiguos miembros del cartel de Cali que buscaban recuperar dinero invertido en testaferros.

La intención de recuperar su fortuna fue lo que hizo que las autoridades identificaran el predio ubicado en el escenario deportivo, que estaba a nombre de Marlon Hernández Herrera, además de que se encontraron conductas indebidas por parte de su esposa, Blanca Elena Herrera, que fue accionista del sistema de transporte MIO en la capital vallecaucana. El testaferro de “Mueble Fino” también era propietario de tres parqueaderos aledaños al escenario deportivo ubicado en Palmaseca.

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‘Mueble Fino’ cumple con una condena en la actualidad

'Mueble Fino' tenía a nombre de un testaferro el palco y tres parqueaderos en el estadio - crédito Deportivo Cali

Jair Sánchez Hernández fue condenado a 19 años de prisión tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía en el que se declaró culpable de homicidio, secuestro simple y cohecho. “Mueble Fino” aceptó haber sido el cobrador de cuentas del cartel del norte del Valle, especialmente encargado de recuperar el dinero del extinto capo Wilber Varela, alias Jabón. También integraba la organización denominada ‘narcofiscales’, una red de fiscales, abogados y policías corruptos que, según procesados, contaba con protección de figuras influyentes desde Bogotá.

La condena emitida en 2022 fue por el secuestro y homicidio de alias Muelas en noviembre de 2019, en el que participaron policías contratados por “Mueble Fino” a través de su hombre de confianza Juan David Rengifo, hoy testigo protegido. Los uniformados retuvieron a la víctima en una panadería de Jamundí y la subieron a una patrulla escoltada por otro vehículo donde iba Sánchez Hernández. Además, se le culpó por el pago de 260 millones de pesos a fiscales en Cali para evitar la captura y fuga de Rengifo.

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