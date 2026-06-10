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El prode de Dibu Martínez para el Mundial 2026: vaticinó dos definiciones por penales y una final para el infarto

El arquero participó en un reto sobre el torneo que inicia mañana, eligió a los ganadores de cada duelo y apostó por dos victorias desde los doce pasos, emulando lo hecho hace cuatro años en Qatar

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El arquero compartió sus pronósticos y vaticinó una final para el infarto

En la antesala del Mundial 2026, Emiliano “Dibu” Martínez se animó a pronosticar el camino de la selección argentina en el torneo y dejó su apuesta para cada partido de fase eliminatoria, con dos definiciones por penales y una final frente al clásico rival, Brasil.

El arquero, pieza clave en la consagración de Qatar 2022, se prestó a un juego en el que debía elegir a los ganadores de cada hipotética llave, desde octavos de final hasta el título, en un cuadro armado especialmente para la ocasión, sin que necesariamente refleje el posible desarrollo real del torneo. Martínez solo debía responder quién, según su intuición, saldría vencedor en cada cruce.

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En ese contexto, el recorrido propuesto arrancó con partidos de octavos en los que Argentina enfrentaría a España, un cruce que en la Copa del Mundo podría darse pero en una instancia previa, en dieciseisavos de final, si es que uno de los seleccionados lidera su grupo y el otro termina segundo en su zona.

En esa eliminatoria, Martínez se inclinó por la selección dirigida por Lionel Scaloni. Luego, el siguiente duelo para Argentina sería ante Francia en cuartos de final, otro choque de alto voltaje que el futbolista también resolvió a favor de la Albiceleste.

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Emiliano Martínez se prepara para disputar su segundo Mundial (Reuters/Agustín Marcarían)
Emiliano Martínez se prepara para disputar su segundo Mundial (Reuters/Agustín Marcarían)

En paralelo, el cuadro mostró otros cruces destacados. En el prode del arquero, Inglaterra avanzó sobre Bélgica y después sobre Colombia para instalarse entre los cuatro mejores. En tanto, Alemania hizo lo propio al superar a Turquía y a Países Bajos, mientras que Brasil se metió entre los cuatro mejores al imponerse en los duelos ante Japón y México.

Llegada la instancia de semifinales, la atención se centró en el choque entre Argentina e Inglaterra. “Dibu” fue categórico y anticipó una definición por penales, un terreno que conoce bien y en el que se ha lucido bajo los tres palos, tal como ocurrió en dos partidos clave del Mundial de Qatar: en los cuartos de final ante Países Bajos y en la final frente a Francia, donde contuvo tres remates en total.

La otra semifinal, según el cuadro planteado, enfrentó a Alemania y Brasil. Martínez eligió a la Verdeamarela como la vencedora. Así, la predicción culminó con una final entre Argentina y Brasil. Una vez más, el arquero apostó por una definición desde los doce pasos y por la victoria argentina.

Mientras se resuelve dónde jugará la próxima temporada -en las últimas horas medios italianos informaron que el futbolista alcanzó un acuerdo contractual con la Juventus y se encuentra a la espera de que las negociaciones entre la Vecchia Signora y el Aston Villa lleguen a buen puerto-, Dibu Martínez tiene la cabeza puesta en recuperarse de su lesión y estar en óptimas condiciones para el estreno de la selección argentina en la Copa del Mundo el próximo 16 de junio ante Argelia. La Albiceleste también comparte el Grupo J con Austria y Jordania.

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