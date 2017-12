"A él no lo conozco, pero me parece un santo de altar que se tuvo que adaptar a todos los ritmos. Flor me parece la más astuta de todas, no sé si es la famosa mosquita muerta. Cuando habla no le entiendo, así que no le puedo sacar la ficha. Me parece que es una chica desconocida que se mueve por sus fans, baila como los dioses, tiene fuerza y arrasa. Vigna traspasa y llega a sus fans, es que tanto ella como Viciconte vienen de programas que tienen que ver más con el fútbol que con el baile".