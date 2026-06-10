Otra agencia de calificación de Estados Unidos mejoró la nota de deuda de la Argentina

Standard & Poor's mejoró la perspectiva crediticia de la Argentina. (foto de Archivo)

Tras el anuncio de mejora de la calificadora Fitch Ratings a comienzos de mayo, la agencia internacional Standard & Poor’s (S&P) mejoró la calificación de la deuda en moneda extranjera a largo plazo de la Argentina al elevarla de CCC+ a B-.

“Nueva mejora. Clasificaciones a largo plazo de Argentina elevadas a ‘B-’ por S&P”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial de X.

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Para el equipo económico, se trata de una noticia trascendental. El viceministro de Economía, José Luis Daza, explicó semanas atrás que con el B-, el país “cruza un umbral clave en los mercados financieros internacionales”.

“Es un cambio de enorme importancia que expande masivamente el universo de inversores elegibles para invertir en deuda soberana y corporativa argentina. Miles de fondos institucionales no pueden invertir en instrumentos calificados CCC. Ahora sí podrán invertir en bonos argentinos”, explicó Daza tras conocerse la actualización de Fitch.

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A su juicio, la revisión al alza de la nota crediticia “reduce sustancialmente el costo de capital para bancos internacionales que financian operaciones en Argentina, bajo los requerimientos de capital de las normas de Basilea III”.

FILE PHOTO: A view shows the Standard & Poor's building in New York's financial district February 5, 2013. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

“Amplia el universo de bancos que pueden prestar a la Argentina. Muchos bancos europeos, por políticas internas de riesgo, tienen restricciones para otorgar líneas de crédito a países o instituciones con rating inferior a B-. Argentina cruza ahora ese umbral y es elegible. También mejora el acceso a trade finance, cartas de crédito y financiamiento de exportaciones e importaciones reduciendo costos ayudando a la economía real", agregó.

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Y enumeró: “Para compañías de seguros, el capital requerido por cada dólar invertido en Argentina disminuye significativamente, aumentando el retorno sobre capital de los instrumentos argentinos, haciéndolos más atractivos. También facilita emisiones corporativas y provinciales, reduciendo sus costos de financiamiento. Amplia el monto de los fondos que organismos internacionales (Banco Mundial, BID, MIGA, etc.) pueden prestar a la Argentina y reduce el costo de esos préstamos.

En tanto, la mejora en la calificación de la deuda de largo plazo de Argentina S&P es positiva ya que indica que, según la evaluación de la agencia, la capacidad de pago del país muestra señales de mayor solidez respecto de períodos anteriores.

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En tal sentido, una mejor calificación reduce la percepción de riesgo asociada a la deuda argentina, lo que puede traducirse en condiciones más favorables para acceder a financiamiento en los mercados internacionales.

En relación con los bonos soberanos, una suba en la calificación suele generar un impacto positivo: los títulos pueden apreciarse, ya que los inversores consideran que el país representa un menor riesgo de incumplimiento. Esto incrementa la demanda por bonos argentinos, permite una reducción de los rendimientos exigidos y puede facilitar futuras colocaciones de deuda.

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Luis Caputo y José Luis Daza, ministro y viceministro de Economía respectivamente, celebraron la mejora en la calificación de deuda de la Argentina. (X: @LuisCaputoAR)

Respecto al índice de riesgo país, una mejora en la calificación tiende a provocar una disminución de este indicador. Este indicador mide la diferencia de tasa que pagan los bonos soberanos argentinos en comparación con los de Estados Unidos. Si el mercado percibe que la situación crediticia mejora, la prima de riesgo cae, lo que puede abaratar el costo de financiamiento para el Estado y para empresas locales.

El antecedente de Fitch Ratings

La decisión de la calificadora de riesgo se da a un mes de que Fitch Ratings, otra de las firmas que se encarga de puntuar la nota crediticia de los países, mejoró la calificación argentina al subirla de CCC+ a B-.

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En este caso, la mejor respondió a “balances fiscales y externos estructuralmente mejorados, avances en reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas en moneda extranjera y la expectativa de que el gobierno logrará financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”.

La firma internacional destacó que la situación externa de Argentina se robusteció luego de que el país pasara a ser exportador neto de energía. “Argentina ha fortalecido su resiliencia ante el shock global de precios de la energía”, indicó. Además, proyectó que el déficit de cuenta corriente será equivalente al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026, “sensiblemente por debajo de la mediana de países con calificación similar”.

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En relación a las reservas, Fitch Ratings señaló que el Gobierno enfocó su estrategia en incrementar el stock de divisas, con compras acumuladas por más de USD 10.000 millones hasta junio. “Las reservas internacionales netas siguen siendo bajas al considerar los pasivos de corto plazo, aunque esperamos que aumenten en USD 8.000 millones en línea con la nueva meta del acuerdo con el FMI”, detalló la agencia a comienzos de mayo.

El documento enfatiza que el equilibrio fiscal continúa como un pilar de la política económica. “El presupuesto equilibrado sigue siendo el principal ancla de la política fiscal, marcando una ruptura significativa respecto del pasado”, sostuvo la calificadora, que prevé un superávit primario de 1,1% del PBI y anticipa que el déficit general argentino se ubicará entre los mejores dentro de la categoría B.

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El análisis indicó que el crecimiento económico se focalizó en sectores como minería, petróleo y gas, agricultura e intermediación financiera, en tanto que la construcción y la industria presentaron estancamiento o retracción. Para 2026, la proyección es de una expansión del 3,2 por ciento.

De cara a los comicios presidenciales y legislativos previstos para 2027, la calificadora señaló que “la oposición se mantiene débil y fragmentada, aunque el bajo crecimiento y la inflación afectan la popularidad del gobierno”. “Los mercados financieros siguen siendo sensibles a este tipo de acontecimientos políticos, como se observó antes de las elecciones de medio término del año pasado, y Argentina continúa siendo vulnerable a un shock de confianza, especialmente si la contienda electoral anticipa un cambio significativo respecto de las políticas actuales”, subrayaron los analistas.