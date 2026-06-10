Las actitudes de Mbappé y Olise que generaron ruido en la intimidad del plantel de Francia antes del Mundial

Olise y Mbappé celebran un gol con la camiseta de Francia (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La partida de Kylian Mbappé a Madrid justo después del amistoso ante Irlanda del Norte —para reencontrarse con su pareja, la actriz Ester Expósito, según imágenes difundidas en redes sociales— y el viaje paralelo de Michael Olise a Múnich encendieron las alarmas en el entorno de la selección francesa días antes del arranque del Mundial 2026. La salida de ambos delanteros fue autorizada por el cuerpo técnico, pero no evitó las críticas de los aficionados ni la incomodidad que se instaló dentro del vestuario de los Bleus.

Según confirmaron RMC y el portal 90min, los dos atacantes tomaron un avión tras el partido disputado en Lille —que Francia ganó 3-1— para alejarse momentáneamente de la concentración. La cita de regreso estaba fijada para el mediodía del miércoles en Clairefontaine, desde donde la delegación partió hacia Boston a bordo de un vuelo programado para las 13:10 desde el aeropuerto de Le Bourget. Mientras otros jugadores, como Désiré Doué —que cumplió 21 años el 3 de junio— o Lucas Digne, aprovecharon las horas libres para reunirse con sus familias en territorio francés, la elección de Mbappé y Olise de cruzar fronteras despertó una lectura diferente entre la afición.

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La polémica alrededor del capitán, no obstante, no comenzó con ese viaje. En los últimos días se viralizó un video que muestra el distanciamiento entre Mbappé y N’Golo Kanté en el túnel de vestuarios, momentos antes del amistoso ante Costa de Marfil. Mientras el resto del plantel se saludaba con normalidad, los dos jugadores se esquivaron sin mirarse ni darse la mano.

Según versiones que circulan en redes sociales, el origen de esa tensión se remontaría al partido ante Colombia del 29 de marzo de 2026. En ese encuentro, Kanté fue designado capitán como homenaje por su cumpleaños. Cuando Mbappé ingresó desde el banquillo cerca del minuto 80, le pidió a Rayan Cherki que le quitara el brazalete a Kanté para ponérselo él. El gesto fue interpretado como una falta de respeto, sobre todo porque el delantero no se lo solicitó directamente al veterano centrocampista. Algunos defensores del capitán argumentaron que, como titular del brazalete, tiene derecho a portarlo cuando está en el campo.

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La delegación subcampeona del mundo se trasladó a Estados Unidos para participar de la Copa del Mundo

A ese episodio se suma una filtración del diario L’Équipe: una conversación en el vestuario en la que Ousmane Dembélé le reclamó a Mbappé un mayor compromiso defensivo. El actual Balón de Oro le pidió al delantero que se involucrara más en la presión y en la recuperación del balón, lo que reavivó el debate sobre la actitud táctica de la estrella del Real Madrid.

El viaje a la capital de España terminó por convertirse en el elemento que condensó todas las tensiones previas. Las imágenes del reencuentro de Mbappé con Expósito llevaron a muchos seguidores a interpretar que el jugador priorizó su vida personal sobre el compromiso con la selección, a pesar de que la salida contaba con el aval del cuerpo técnico de Didier Deschamps. El seleccionador y su equipo de trabajo permanecieron en Clairefontaine durante esas horas para ultimar los últimos detalles antes del viaje a Estados Unidos, donde Francia debuta en el torneo.

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Olise también sorprendió en su llegada al aeropuerto para viajar a la Copa del Mundo. Lo llevaron en moto, el conductor le quitó el casco, el abrigo, le entregó el equipaje y recién ahí se marchó. Las imágenes multiplicaron los comentarios. “Aura”, escribió un usuario en X (antes Twitter).

Por el Grupo I, Les Bleus debutarán ante Senegal el 16 de junio en New Jersey. Luego jugarán frente a Irak el 22 en Filadelfia. Y culminarán su participación en la primera fase el viernes 26 contra Noruega en Boston.

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