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El ayudante egipcio que tendrá el Vasco Arruabarrena en Boca Juniors: fue futbolista, se retiró a los 23 años y habla varios idiomas

El grupo de trabajo del ex defensor contará con una particularidad. Los detalles

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Amr Hussein Mokhtar será parte del cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena (Instagram: @amr.mokhtar4)
Amr Hussein Mokhtar será parte del cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena (Instagram: @amr.mokhtar4)

A los 23 años, Amr Hussein Mokhtar colgó los botines. Había jugado en cinco países: Egipto, Finlandia, Montenegro, República Checa y Estados Unidos. Un retiro forzado lo desvió hacia el análisis táctico y la dirección técnica. Tiempo después, ese giro en su carrera lo llevará a La Bombonera: el ex futbolista egipcio integrará el cuerpo técnico de Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena en Boca Juniors, donde el entrenador asumirá su segundo ciclo en reemplazo de Claudio Úbeda.

El regreso del Vasco se produce en un momento de presión institucional. Boca quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, resultado que aceleró los tiempos de la dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme.

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El desafío inmediato será la Copa Sudamericana, donde el club enfrentará a O’Higgins de Chile en los playoffs de 16avos de final, con la urgencia adicional de que el último título internacional xeneize data de la Recopa Sudamericana 2008. La comisión directiva evaluó otros nombres —entre ellos el Turco Mohamed, Kily González y Guillermo Barros Schelotto— antes de inclinarse por Arruabarrena, quien había rechazado propuestas recientes de clubes sudamericanos y sondeos de Medio Oriente para volver al club.

Amr Hussein Mokhtar, egipicio de 31 años (Instagram: @amr.mokhtar4)
Amr Hussein Mokhtar, egipicio de 31 años (Instagram: @amr.mokhtar4)

El vínculo de Arruabarrena con Boca viene de lejos. Como jugador, se formó en el club y conquistó el Apertura 98, el Clausura 99 y la Copa Libertadores 2000 antes de emigrar al Villarreal de España. Como técnico, su primer ciclo entre 2014 y 2016 dejó el Torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina 2014/15, aunque también incluyó eliminaciones dolorosas ante River Plate en las semifinales de la Sudamericana 2014 y en aquella serie de octavos de la Libertadores 2015 que no concluyó en la cancha por los incidentes con gas pimienta. Su saldo como entrenador xeneize arroja 47 triunfos, 13 empates y 15 derrotas en 75 partidos, con una efectividad superior al 68%.

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La novedad del nuevo ciclo tiene nombre y pasaporte egipcio. El primer encuentro entre ambos se produjo a fines de 2020 en El Cairo, cuando Arruabarrena asumió en el Pyramids FC con la misión de quebrar la hegemonía de Al-Ahly y Zamalek en la Liga Premier local. Mokhtar ya trabajaba dentro del club y arrancó como asistente secundario. Partido a partido, a lo largo de 38 encuentros oficiales, se fue ganando un lugar en la mesa de trabajo del ex lateral hasta convertirse en su principal asesor sobre el fútbol africano, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La prueba de fuego llegó en 2022, cuando la Asociación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos contrató a Arruabarrena para conducir al seleccionado mayor en el tramo final de las eliminatorias mundialistas. El Vasco exigió la incorporación inmediata de Mokhtar a la delegación oficial en Dubái. El analista cairota participó de los 14 encuentros internacionales del combinado emiratí, donde operó como enlace entre la metodología del cuerpo técnico argentino y el temperamento de los futbolistas árabes, una labor reconocida incluso por el entrenador portugués Paulo Bento durante la transición de mandos posterior.

A mediados de 2024, la historia se repitió en el Al-Taawoun FC de la Liga Profesional Saudí. Arruabarrena asumió, convocó a Mokhtar, y el egipcio sumó 29 partidos oficiales como ayudante de campo secundario y jefe de análisis táctico frente a planteles con figuras internacionales de élite. Tres países, tres desafíos distintos, el mismo nombre en el organigrama.

Ahora ese nombre aparece en Buenos Aires. Con 31 años, dominio de varios idiomas y la Licencia B de director técnico, Mokhtar llega para su primer desafío en Sudamérica. Lo acompañarán Diego Markic como principal asistente, Juan Gobet en funciones de ayudante de campo, y el preparador físico Gustavo Roberti, todos con pasado en el primer ciclo del “Vasco” en el club. Dos puestos aún están vacantes: el segundo preparador físico y el entrenador de arqueros. La idea de la dirigencia es cerrar el acuerdo económico en los próximos días para que Arruabarrena firme un vínculo por 18 meses, con la pretemporada prevista para el 18 de julio, una vez finalizado el Mundial.

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