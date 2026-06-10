El presidente Bernardo Arévalo respalda la elección de Ajoy Rojas en el SICA

Bernardo Arévalo respaldó la elección de Ajoy Rojas como nueva secretaria general del SICA para dar una conducción sólida y eficaz al organismo regional. (Fotografía: Presidencia de Guatemala)

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo respaldó la elección de Ajoy Rojas como nueva secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana, una decisión que busca dar a ese organismo una conducción capaz de promover consensos y acompañar los esfuerzos de integración regional antes de que la diplomática costarricense asuma el cargo el 9 de agosto de 2026.

El SICA reúne a ocho países, más de 62 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto nominal conjunto de aproximadamente USD 542.000 millones en 2025. El organismo también cuenta con 12 observadores regionales y 20 observadores extrarregionales.

La designación de Ajoy Rojas puso fin al proceso de evaluación de una terna presentada por Costa Rica, integrada además por el exdiputado Gilberth Jiménez y la exdefensora de los Habitantes Catalina Crespo, tras la recomendación del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA. La nueva secretaria general es diplomática de carrera y fue embajadora costarricense en El Salvador.

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Bernardo Arévalo respaldó la elección de Ajoy Rojas como nueva secretaria general del SICA para dar una conducción sólida y eficaz al organismo regional. (Fotografía: Presidencia de Guatemala)

La nueva secretaria general asumirá el 9 de agosto de 2026

Durante su intervención, Arévalo afirmó que la elección del nuevo liderazgo de la Secretaría General refleja la voluntad política y el diálogo constructivo entre los Estados miembros. También sostuvo que el sistema necesita una secretaría sólida y eficaz para promover consensos y acompañar los esfuerzos de integración regional.

El mandatario guatemalteco reconoció además la conducción de la República Dominicana en la presidencia pro tempore y el papel de Costa Rica en la presentación de las candidaturas. Señaló que ese proceso permitió una evaluación objetiva para identificar el perfil más idóneo para el cargo.

La sesión se celebró bajo la presidencia pro tempore dominicana, que ejerce esa función durante el primer semestre de 2026. Junto a Arévalo participaron el vicepresidente de Costa Rica Francisco Gamboa, el presidente de Honduras Nasry Asfura, el mandatario dominicano Luis Abinader, el vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa, los co-ministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua Denis Moncada y Valdrack Jaentschke, y los vicecancilleres de Belice y Panamá.

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Bernardo Arévalo respaldó la elección de Ajoy Rojas como nueva secretaria general del SICA para dar una conducción sólida y eficaz al organismo regional. (Fotografía: Presidencia de Guatemala)

El gobierno de Guatemala felicitó a Ajoy Rojas y expresó su confianza en que su gestión contribuirá a revitalizar el proceso de integración centroamericana y fortalecer la institucionalidad del sistema. También reiteró su compromiso de trabajar con los demás Estados miembros, la presidencia pro tempore y la nueva secretaria general en una agenda regional orientada al desarrollo y la prosperidad de los pueblos de la región.

El SICA fue creado en 1991 y tiene su sede en San Salvador

El Sistema de la Integración Centroamericana fue constituido el 13 de diciembre de 1991 mediante la firma del Protocolo de Tegucigalpa, que reformó la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos. Su entrada en funcionamiento formal se produjo el 1 de febrero de 1993.

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Guatemala figura entre los seis países fundadores, junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Belice se incorporó como miembro pleno en 1998 y la República Dominicana completó su adhesión en 2013, con lo que el bloque quedó conformado por sus actuales ocho Estados miembros.

La sede del organismo está en San Salvador, en El Salvador. Entre sus observadores regionales se encuentran México, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia, mientras que entre los extrarregionales figuran España, Alemania, Japón y el Reino Unido.