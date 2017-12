El conflicto continuó en las redes y en los tribunales, pero también llegó al programa, mientras continuaba con el certamen de baile y las clásicas peleas de sus participantes. Más allá de los chistes del conductor sobre la situación que se vivía en la productora, se hicieron visibles reclamos económicos de todo tipo, incluso algunos que parecían hasta insólitos, como la deuda con la empresa de taxis que lleva a los participantes, no contar con caja chica para gastos corrientes, no tener presupuesto para comprar telas para vestuario o no poder pagar el hotel de Consuelo Peppino, la concursante no famosa que venía de Córdoba.