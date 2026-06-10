Lina Ajoy, primera costarricense en asumir la Secretaría General del SICA tras una histórica elección regional

Con más de 25 años de carrera política, la costarricense asumirá la Secretaría General del SICA a partir de agosto y por un período de cuatro años. (Imagen ilustrativa Infobae)

La embajadora Lina Eugenia Ajoy Rojas fue elegida como la primera costarricense y la segunda en la historia en asumir la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), marcando un precedente en la historia de la integración regional. La designación de Ajoy fue ratificada durante una reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno, en la que participaron representantes de todos los países miembros del organismo. El nombramiento se produce tras un proceso de selección en el que el Gobierno de Costa Rica presentó una terna de profesionales que cumplió con los requisitos acordados por los Estados miembros.

El mandato de Lina Ajoy comenzará el 9 de agosto de 2026 y se extenderá hasta 2030. La funcionaria asume la tarea de liderar el SICA, institución que promueve la integración política, económica, social y cultural entre los países de Centroamérica. El objetivo principal del organismo es fortalecer la cooperación y el desarrollo sostenible en la región, facilitando acuerdos conjuntos y políticas comunes en áreas como seguridad, comercio, medio ambiente y derechos humanos.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica expresó su felicitación por el nombramiento y reafirmó su confianza en que la nueva secretaria general garantizará una gestión eficaz, transparente y alineada con las prioridades de la agenda regional. El comunicado oficial destaca el compromiso de la institución con la continuidad administrativa y política del SICA en beneficio de la población centroamericana. Según el ministerio, “se confía en que la gestión de Ajoy permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del sistema ante los retos compartidos por la región”.

En una reunión con los jefes de Estado de los países miembros se ratificó el nombramiento de la costarricense como la nueva Secretaria General. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores

Lina Ajoy cuenta con 27 años de experiencia en el Servicio Diplomático costarricense. Es embajadora de carrera, abogada y notaria, y posee formación en mediación y cooperación. Además, domina el inglés y el italiano, lo que le permite interactuar en escenarios internacionales de alto nivel. Entre sus antecedentes más recientes destaca su labor como embajadora en El Salvador, donde también representó a Costa Rica ante el SICA y Belice, y se ha desempeñado en puestos diplomáticos en Canadá y Nicaragua.

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En el ámbito interno, la nueva secretaria general ha ocupado posiciones clave dentro de la Cancillería costarricense, como la dirección general de Servicio Exterior, la dirección alterna de Política Exterior y la dirección alterna de Cooperación Internacional. Estas responsabilidades le han permitido adquirir una visión integral de la política exterior y de los mecanismos de cooperación regional, capacidades consideradas valiosas para su gestión al frente del SICA.

La ratificación de la designación se realizó el miércoles durante una sesión virtual en la que participaron el primer vicepresidente de Costa Rica, Francisco Gamboa, los presidentes Bernardo Arévalo de Guatemala, Nasry Asfura de Honduras y Luis Abinader de República Dominicana. Además, estuvieron presentes el vicepresidente de El Salvador, Felix Ulloa, los co-ministros de Nicaragua, Denis Moncada y Valdrack Jaentschke, así como los vicecancilleres de Belice, Amalia Mai, y de Panamá, Carlos Hoyos.

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Manuel Tovar (canciller) y Francisco Gamboa (vicepresidente) reconocieron la experiencia de Ajoy para asumir el puesto. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), fundado en 1991, tiene como misión fundamental consolidar la integración de la región para alcanzar la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo. El organismo agrupa a ocho Estados miembros: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Entre sus funciones principales se encuentran propiciar la armonización de políticas, facilitar el comercio intrarregional, promover la seguridad democrática y fomentar la cooperación técnica y financiera entre los países miembros.

La llegada de Lina Ajoy a la Secretaría General del SICA representa un hito para la diplomacia costarricense y regional. El respaldo de los jefes de Estado y de Gobierno evidencia la importancia que otorgan los países miembros a la continuidad y fortalecimiento del proceso de integración centroamericana. El ciclo que ahora se abre estará marcado por los desafíos derivados del contexto político, económico y social de la región, así como por las expectativas en torno a una gestión orientada a la eficiencia, la transparencia y la cooperación.

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