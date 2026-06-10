Crimen y Justicia

Repudiable caso de maltrato animal en Bahía Blanca: la denunciante anticipó que “habrá juicio y antecedentes de por vida”

Tras el video en el que dos jóvenes mataron a una nutria y lo subieron a redes, la directora de Zoonosis de Bahía Blanca, Mariana Sierra, explicó en Infobae a la Tarde que la imputación se agravó y no podrán evitar el juicio ni los antecedentes

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La denuncia penal por el caso de maltrato animal fue presentada por Alianza Animal y acompañada por la municipalidad de Bahía Blanca

La Justicia de Bahía Blanca investiga a dos jóvenes que mataron a patadas a un coipo y subieron el video a redes sociales. La denuncia penal fue presentada por la organización Alianza Animal y acompañada por la municipalidad, que intervino como particular damnificado a través de la directora de Zoonosis, Mariana Sierra.

Sierra explicó en Infobae a la Tarde que la causa avanzó con una imputación agravada: “Ahora se los imputa por la ley de maltrato y también por la ley de fauna, porque se cazó dentro de la ciudad, en un lugar que está prohibido”.

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Además, detalló: “La defensa de estos chicos no va a poder solicitar la suspensión de juicio a prueba, sino que sí o sí van a tener que ir a juicio y eventualmente tener una condena. Y esto significa que les quedarían antecedentes penales, por supuesto, de por vida”.

El video del coipo fue recuperado por Alianza Animal antes de su eliminación y la fiscalía ordenó allanamientos en los domicilios de los acusados

El video, registrado por los propios acusados, fue recuperado por Alianza Animal antes de que fuera eliminado. La fiscalía ordenó allanamientos en los domicilios y la Universidad Tecnológica Nacional suspendió a uno de los jóvenes, que enfrenta además un sumario académico.

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Sierra señaló los límites de la normativa vigente: “La ley penal de maltrato prevé como condena mayor un año y un año sabemos que es excarcelable, es decir, que no prevé prisión”. Agregó que la ley “tiene más de 70 años. Fue vanguardista en su momento, pero quedó detenida en el tiempo. El paradigma cambió, la empatía hacia los animales es otra”.

Respecto al impacto social, la funcionaria afirmó: “El repudio fue generalizado. No solamente en Bahía Blanca, sino también en la zona y a nivel nacional. Eso da cuenta de la concientización, de la empatía y del cambio paradigmático que hay respecto a los animales”.

Mariana Sierra afirmó que los acusados no podrán evitar el juicio y que el proceso puede dejarles antecedentes penales de por vida
Mariana Sierra afirmó que los acusados no podrán evitar el juicio y que el proceso puede dejarles antecedentes penales de por vida

Durante la entrevista, Sierra también abordó la percepción sobre el sufrimiento animal: “Los animales son sintientes y tienen tantas ganas de vivir como yo, y sufren y sienten dolor igual que todos. Lo que agrava este caso es el disfrute con el sufrimiento ajeno”.

El expediente judicial sigue abierto y el caso volvió a instalar el debate sobre la actualización de la ley de maltrato animal en la Argentina.

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