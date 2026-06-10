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El enojo de Nico Paz por las versiones sobre su lesión a días del debut en el Mundial: “Se dijeron muchas mentiras”

El volante de 21 años expresó su malestar sobre los comentarios que lo pusieron en duda para quedar en la lista de los 26 de Argentina para el Mundial

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La molestia de Nico Paz sobre los comentarios de su lesión en la previa al Mundial 2026

Nicolás Paz desmintió la gravedad de su lesión en la previa a su primer Mundial. El volante de 21 años fue titular y jugó 58 minutos en el 3-0 de Argentina ante Islandia. Se mostró sin dolores en la rodilla izquierda a una semana del debut frente a Argelia en el Mundial 2026, el martes 16 en Kansas.

Su actuación incluyó cuatro remates, siete duelos disputados y cinco ganados, en un contexto en el que su estado físico había generado dudas tras perderse el partido anterior ante Honduras. Esas cifras reforzaron la idea de que superó la molestia que arrastraba desde el cierre de la temporada con Como 1907.

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Paz cuestionó las versiones que circularon sobre una posible baja de la lista de 26. “Yo estaba tranquilo porque no era algo grave. Vi muchas mentiras y gente que estaban hablando cosas que no eran. Desde el primer momento sabía que no era nada grave, que tenía que ir día a día y por suerte estoy recuperado”, dijo el futbolista en zona mixta tras el encuentro.

“Por suerte el partido me encontró bien. El equipo jugó muy bien y personalmente estoy mucho mejor, sin la molestia de la rodilla. Los dolores ya han desaparecido del todo”, afirmó Paz ante la prensa luego del amistoso.

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Nico Paz jugó en gran nivel en su vuelta (Credit: John Reed-REUTERS)
Nico Paz jugó en gran nivel en su vuelta (Credit: John Reed-REUTERS)

La preocupación se había instalado por el golpe que sufrió sobre el final de la temporada con el club italiano, producto de un choque accidental con Nicolás Valentini, que le provocó una pequeña lesión ósea. Esa situación lo dejó fuera incluso del banco de suplentes frente a Honduras y alimentó versiones sobre una eventual ausencia en la Copa del Mundo.

En tanto que el futbolista nacido en Tenerife explicó que el tramo final de la campaña en Italia estuvo condicionado por esa lesión y por la necesidad de respetar los tiempos de recuperación. “No fue fácil el final de la temporada, pero tenía que ver por mí mismo. Por respeto al club tenía que ir día a día, entrenando hasta donde pudiera. Al final vi que no me daba para jugar ese partido y lo entendieron. Los médicos me dijeron que no tenía que jugar. No era viable”, sostuvo.

Ese cierre incluyó su ausencia en la última fecha de la Serie A, cuando el Como 1907 aseguró la clasificación a la Champions League. También se perdió los dos últimos compromisos en Italia, ante Parma y Cremonese, mientras el equipo peleaba por entrar en competiciones UEFA.

En Alabama, Paz no mostró limitaciones para pivotar, correr o jugar de espaldas. La primera acción ya ofreció una señal concreta: recibió un pase vertical, giró sin inconvenientes y se sacó de encima a Andri Baldursson.

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Su tarea respondió a lo que buscaba el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Distribuyó como enganche, encontró espacios para desmarcarse, llegó al área y estuvo cerca del gol tras una asistencia de Valentín Barco, aunque el arquero Elías Olafsson resolvió rápido y bloqueó el remate con el pecho.

También rozó una asistencia para Lautaro Martínez en una acción en la que el pase salió con más fuerza de la necesaria. A eso sumó roce y participación en un partido que exigió contacto físico cuando Islandia se cerró y buscó incomodar con un planteo de fricción.

Paz fue el argentino con más duelos disputados, con siete, y también el que más ganó, con cinco. Recibió además tres faltas en la periferia del área, una muestra de que intervino con frecuencia en zonas de desequilibrio y de que respondió sin problemas a la exigencia física.

Ese rendimiento llevó tranquilidad al entrenador, que siguió de cerca la evolución del jugador después del esfuerzo realizado para llegar al torneo. Durante la recuperación, incluso viajaron médicos de la AFA para monitorear su situación. Lo cierto es que Nico Paz está recuperado y jugará su primer Mundial.

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