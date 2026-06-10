Los bancos anticiparon una baja en la mora a partir del segundo semestre y reclamaron menos impuestos para impulsar el crédito

Javier Bolzico, titular de Adeba

En un contexto de contracción del crédito al sector privado y suba de la mora bancaria, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, anticipó que el financiamiento a privados volverá a crecer en 2026 y proyectó una reducción en los niveles de morosidad para el segundo semestre del año.

Durante el tradicional cocktail por el Día del Periodista, Bolzico habló sobre las perspectivas del crédito para el año en curso y vislumbró que “en 2026 el crédito volverá a crecer y marcará 3 años consecutivos de crecimiento”.

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No obstante, advirtió que “aún estamos en niveles bajos de bancarización; los préstamos solo representan actualmente el 12,5% del PBI”. Planteó como meta que el crédito llegue a 25% del PBI en los próximos años y “a partir de allí alcanzar el promedio de la región, en torno al 50%”.

El presidente de Adeba también abordó la cuestión de la morosidad: “En este camino tuvimos un fenómeno coyuntural, la suba de la mora crediticia a partir de la segunda mitad de 2025”. Frente a ese escenario, detalló que “los bancos actuaron proactivamente trabajando con sus clientes en busca de las soluciones según cada situación. Por otra parte, los bancos contaban con buen nivel de capital y previsiones para enfrentar situaciones como estas”.

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El referente bancario proyectó una mejora para el segundo semestre de 2026: “La cartera irregular comenzará a bajar en este segundo semestre para ir convergiendo a niveles normales”.

En simultáneo, Bolzico subrayó que, para evaluar el éxito de la política económica y del sistema financiero en los próximos años, “si tuviéramos que elegir una variable para medir dentro de unos años el éxito, en lo que respecta al sistema financiero, de la política económica, de las regulaciones del BCRA y del trabajo de los bancos, esa variable sería el crédito bancario, como porcentaje del PBI”.

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En su presentación, recordó una definición del presidente Javier Milei: “el crédito es quizás el mejor instrumento de movilización social que existe porque básicamente es la pieza fundamental del engranaje del crecimiento económico”, y añadió: “y esa intermediación entre el ahorro y la inversión está a cargo del sistema financiero”.

A la vez, el disertante sostuvo que su sector asume esa responsabilidad y señaló que “el crédito bancario es el resultado de la intermediación financiera, y su desarrollo dependerá tanto de lo que haga el sector público como el sector privado”. Para Bolzico, el Estado debe generar las condiciones macroeconómicas, el marco regulatorio y esquemas impositivos adecuados, mientras que las entidades bancarias tienen el deber de aportar “capital, gestión de riesgos e innovación para brindar servicios financieros de calidad”.

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Al analizar la dinámica de la economía bimonetaria en la Argentina, el directivo detalló que en el segmento en moneda local los bancos transforman el 85% de los depósitos que reciben en créditos al sector privado. Aunque consideró que “esa es una buena tasa de conversión”, indicó que “la velocidad de crecimiento de los depósitos depende principalmente de la demanda de dinero”.

El titular de la entidad bancaria habló en el tradicional agasajo a la prensa por el Día del Periodistas

Para potenciar el desarrollo del crédito en pesos, sugirió que los bancos accedan a fondeo de largo plazo en el mercado de capitales y afirmó que “eso permitirá aumentar el crédito, y sobre todo extender los plazos”. Como ejemplo, señaló que “la evolución del crédito hipotecario dependerá en gran medida de este tipo de fondeo, tal como ocurre en el resto del mundo”.

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Respecto al segmento en dólares, Bolzico explicó que la tasa de transformación de depósitos a créditos es más baja: 55 por ciento. Asimismo, relacionó esta diferencia con “las restricciones legales para prestar los depósitos en dólares y otras cuestiones prudenciales”, en relación a las reglas macroprudenciales vigentes que impiden los préstamos a quienes no generen divisas. Sin embargo, remarcó que “los depósitos en dólares tienen gran potencial para crecer”.

Según sus cálculos, los argentinos tienen USD 330.000 millones de fondos líquidos fuera del sistema financiero; de los cuales USD 250.000 millones de dólares se encuentran dentro del país. Y acotó que los depósitos dentro del sistema financiero son solo 40.000 millones de dólares. Para revertir esa situación, consideró que “es necesario crear las condiciones de confianza y retorno para atraer el ahorro argentino que está fuera del sistema financiero formal”.

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Bolzico definió el desafío: “Argentina debe ser capaz de incorporar esos ahorros al proceso productivo formal”. Según su diagnóstico, “hay ahí un gran desafío, pero también una oportunidad para el crecimiento del crédito”.

Los bancos buscan captar parte de los "dólares del colchón" mediante la Ley de Inocencia Fiscal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, el titular de Adeba se refirió a la carga impositiva como un factor que limita la intermediación financiera y planteó que el Estado “debe generar esquemas impositivos adecuados, que favorezcan la intermediación financiera”.

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“Tenemos una de las cargas tributarias más altas del mundo sobre el sistema financiero y además con tributos altamente distorsivos. Los impuestos sobre las operaciones financieras reducen el retorno de los depósitos y aumentan el costo del crédito”, continuó.

Además, remarcó la presión de las tasas municipales y provinciales: “Hay municipios que cobran entre el 5 y 8% sobre los ingresos totales bajo el concepto de tasas municipales, en teórica contraprestación por servicios prestados. Eso además de las cargas provinciales sobre Ingresos Brutos. Esto es incompatible con el desarrollo del crédito”.

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Bolzico vinculó la baja bancarización de las últimas décadas a “la alta carga impositiva que deben soportar quienes operan dentro del sistema financiero formal”, y señaló que esa situación “reduce el crédito y eleva su costo”.

Con una visión de mediano plazo, afirmó que la Argentina “está frente a una gran oportunidad y que será aprovechada”. Subrayó la importancia de que “las políticas públicas de los tres niveles de gobierno generen las condiciones para que Argentina pueda canalizar eficientemente el ahorro privado hacia préstamos a familias y empresas”.

Para el sector bancario, enfatizó que “el sistema financiero por su parte viene demostrando su capacidad y compromiso para generar créditos y ofrecer servicios financieros de calidad cuando se dan las condiciones”. Bolzico concluyó su intervención con un mensaje sobre el rol de las entidades: “Trabajar por una mejor intermediación financiera es el desafío de todos y ahí encontrarán a los bancos. Haciendo lo que saben, trabajando de bancos”.