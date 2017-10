En un ambiente muy demandante por tratarse del programa más visto de la televisión argentina, Awada no es la primera figura que siente la fuerte exposición del certamen. De hecho, el propio conductor del show sufrió en junio una suerte de colapso en vivo, por el que se quedó sin voz. "Va a hablar Hoppe. Por favor, alguien que hable porque me está costando. El dolor de garganta es tremendo, me está matando. Alguien que me venga a ayudar. Tengo cerrada la garganta. No puedo hablar, me cuesta. Me arde y se me cerró la garganta muy fuerte", dijo esa noche Tinelli. La conmoción invadió el estudio y, después de unos segundos de dudas, fue Moria Casán quien debió tomar las riendas del programa, poniéndose a cargo de la conducción mientras todos seguían preocupados por la salud del conductor.