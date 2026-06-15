Buscan al conductor que estrelló su vehículo contra un poste en Bogotá, se bajó, revisó los daños y se subió a un taxi

Las imágenes compartidas por Pasa en Bogotá muestran que un vehículo gris marca Volkswagen impactó contra la estructura, para luego huir del lugar - crédito Pasa en Bogotá/X

El fuerte choque de un vehículo Volkswagen gris contra un poste de energía eléctrica en el barrio Prado Veraniego, al norte de Bogotá, dejó en evidencia la rápida huida del conductor tras el accidente.

Las cámaras de vigilancia y videos difundidos por la cuenta Pasa en Bogotá permitieron reconstruir los momentos posteriores al impacto.

El incidente ocurrió el domingo 14 de junio a las 12:58 p. m., en la calle 127D, en la localidad de Suba. Las imágenes captaron el instante en que el automóvil, identificado con placas MKX 799, se estrelló contra la estructura, deteniendo el tránsito en la zona y provocando la reacción de vecinos y transeúntes.

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El conductor vestido de pantalón y chaqueta negra descendió del vehículo para inspeccionar los daños tras el impacto. Sin embargo, optó por abandonar el lugar poco después, subiéndose a un taxi y dejando el automóvil en el sitio antes de que las autoridades de Movilidad llegaran a retirarlo.

El siniestro ocurrió a las 12:58 p. m. del domingo 14 de junio en la calle 127D del barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba - crédito Captura video

Según las versiones iniciales que circulan en redes sociales, el hombre habría estado bajo efectos del alcohol, lo que explicaría su decisión de huir rápidamente tras el incidente.

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La hipótesis sobre el posible estado de embriaguez surgió entre los testigos y usuarios de la cuenta que difundió el video, aunque hasta el momento no se han conocido reportes oficiales que confirmen la condición exacta del conductor.

El hecho generó preocupación entre los residentes del sector, quienes señalaron el riesgo de circular por la zona y la necesidad de reforzar los controles para evitar incidentes similares.

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“Tienen huevo. El man jincho de la perra estrella el carro, tiene tiempo para coger un taxi y luego mandar a q lo recojan, y no pasa nada! Es un barrio residencial, pasa mucha gente, ancianos niños están pasando por ahí. Y NO PASA NADA!!”; “Borracho hijo de perra y además de eso cobarde”; “Sencillo se fue a comprar otro carro”; “Borracho asqueroso”; “Para mi el tipo estaba drogado”; “Cómo sería la pea”: fueron algunos de los mensajes.

La cuenta Pasa en Bogotá difundió el video del choque ocurrido en Prado Veraniego y reportó la huida del conductor - crédito Pasa en Bogotá

Las autoridades locales iniciaron el proceso de investigación para ubicar al responsable y determinar las causas exactas del accidente.

Otro accidente en Suba

Los alrededores del Hospital de Suba vivieron momentos de alta tensión cuando un conductor, presuntamente bajo los efectos del alcohol, desató un accidente que involucró a un taxi y dos motocicletas en el noroccidente de Bogotá.

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El incidente quedó registrado en videos tomados por testigos, quienes captaron la secuencia en la que el automóvil, manejado de manera errática, provocó pánico entre peatones y otros conductores. Las imágenes muestran a varios ciudadanos intentando frenar la marcha del vehículo, que avanzaba en reversa a gran velocidad por una calle cercana al hospital.

En mayo de 2026, el conductor habría asistido a un sepelio antes del choque. Según reportes preliminares, en ese evento habría consumido bebidas alcohólicas, lo que pudo haber influido en su estado al momento del siniestro.

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Posteriormente, se habría generado una discusión con trabajadores y personal de seguridad del sector, tras la cual el hombre abordó su automóvil y emprendió la huida realizando maniobras peligrosas.

Conductor, en aparente estado de embriaguez, provocó choque múltiple y dejó un herido en Suba - crédito Captura video

Durante la fuga, el vehículo terminó impactando contra un taxi y dos motocicletas, provocando daños materiales considerables y dejando a una persona herida. Las autoridades confirmaron que el lesionado recibió atención médica inmediata en el lugar y fue trasladado a un centro asistencial para evaluar la gravedad de sus lesiones.

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Unidades de la Policía Nacional iniciaron una persecución poco después del accidente, logrando interceptar y capturar al conductor a pocas cuadras del lugar de los hechos. El automóvil fue inmovilizado mientras se desarrollaban las investigaciones correspondientes.

El coronel Nelson Perdomo, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, ofreció detalles sobre lo ocurrido: “En la localidad de Suba, se presentó un hecho en donde un vehículo realizando maniobras peligrosas impacta un vehículo tipo taxi y dos motocicletas. De estos hechos, una persona resulta lesionada”, explicó el uniformado.

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