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Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry ponen primera en la gira sobre césped rumbo a Wimbledon

El porteño hará su estreno en Queen’s frente a Aleksandar Kovacevic, mientras que el platense afrontará un exigente desafío ante Daniil Medvedev en el ATP 500 de Halle

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Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry partida
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry inician la gira sobre césped con la mira puesta en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada

Finalizada la gira europea sobre polvo de ladrillo, los tenistas argentinos comienzan una nueva ilusión sobre césped, una superficie que tendrá como gran cita del calendario al tercer Grand Slam de la temporada, Wimbledon, en el mítico All England Club. Este martes debutarán Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry.

Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ocupa el puesto 27 del ranking y es el único jugador argentino en actividad que conquistó un título sobre pasto, tras consagrarse campeón en Eastbourne en 2023. El porteño, de 27 años, debutará en el tradicional certamen de Queen’s, en Londres, frente al estadounidense Aleksandar Kovacevic (68°), quien ingresó al cuadro principal como perdedor afortunado. En caso de avanzar, en los octavos de final podría medirse con el ganador del duelo entre los norteamericanos Martin Damm (108°) y Jenson Brooksby (73°).

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La organización dispuso que el encuentro entre el argentino, que ya superó a Kovacevic en una oportunidad -en el Masters 1000 de Miami 2023-, se dispute en el tercer turno de la cancha 1, cuya jornada comenzará a las 7:30 (hora argentina).

Cabe destacar que el australiano Alex de Miñaur (6°) parte como primer cabeza de serie. El oceánico viene de caer en la final de ’s-Hertogenbosch frente al polaco Kamil Majchrzak. En la primera ronda del certamen inglés se medirá con el canadiense Gabriel Diallo (84°).

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El peruano Ignacio Buse (35°) también disputará el torneo británico, donde tendrá un exigente debut ante el español Rafael Jodar (23°). Por su parte, el croata Marin Cilic (46°), a sus 37 años, continúa dando pelea en el circuito. Campeón de Queen’s en 2012 y 2018, enfrentará al francés Ugo Humbert (33°).

Etcheverry se presenta en Halle

Tomás Etcheverry en el Madrid Open 2026
Tomás Etcheverry buscará dar el golpe en Halle ante Daniil Medvedev en su estreno sobre césped (Instagram: @tomasetcheverry123)

Tomás Etcheverry (30°) tendrá un cuadro de máxima exigencia en el ATP 500 de Halle, en Alemania, torneo que reúne a varias de las mejores raquetas del circuito. El platense debutará ante el ruso Daniil Medvedev, ex número 1 del mundo en 2022, actualmente ubicado en el sexto puesto y ganador de 23 títulos.

Será el primer enfrentamiento entre el argentino y el ruso. El partido está programado para el cuarto turno de la cancha principal, cuyo primer partido comenzará a las 6:30 (hora argentina).

Para este martes también se espera la presentación del local Alexander Zverev (3°), quien exhibirá el primer título de Grand Slam de su carrera, conseguido recientemente en Roland Garros. En la fase de 32 jugará frente al checo Vit Kopriva (64°).

Al llegar al torneo de Halle, Zverev comentó: “Obviamente, tengo una sensación extraordinaria. Es algo para lo que trabajas durante toda tu vida, a lo que dedicas tu carrera. La gente que te rodea se ha esforzado para ello. Me siento inmensamente feliz y orgulloso de lo que logramos en París. Pero, sin duda, ya estamos de vuelta en un nuevo torneo. El torneo se juega en Alemania, así que deseas competir a tu máximo nivel. He entrenado bastante duro y con buenas sensaciones. Es un ajuste complicado, debo pasar de una larga gira de arcilla a las canchas de césped en unos días. Pero daré lo mejor de mí y estaré preparado”.

Por su parte, el brasileño Joao Fonseca (25°) será otra de las atracciones en Alemania. El carioca de 19 años debutará frente al local Yannick Hanfmann (59°). Además, Alexander Bublik (11°) hará su estreno ante el italiano Mattia Bellucci (74°).

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