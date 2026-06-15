El Mundial, la economía y el clima enfriaron el turismo: este fue el fin de semana largo más flojo de 2026

El fin de semana largo movilizó a 993.683 turistas y generó un impacto económico directo de $216.649 millones

El sexto fin de semana largo de 2026 dejó un movimiento turístico inferior al registrado en otros feriados del año. De acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 993.683 turistas se movilizaron por distintos puntos del país y generaron un impacto económico directo de $216.649 millones. La entidad señaló que se trató del período con menor actividad turística de 2026, condicionado por factores como el clima, la situación económica y el inicio del Mundial de Fútbol 2026.

Según el informe, el feriado por la conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes mostró un desempeño discreto, aunque mantuvo movimiento en numerosos destinos turísticos. La coincidencia con el comienzo de la Copa del Mundo influyó sobre las decisiones de viaje de muchos argentinos y se sumó a un contexto de consumo moderado y cautela en el gasto.

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A pesar de ese escenario, la comparación con el mismo feriado del año pasado arrojó una mejora en la cantidad de viajeros. Frente al fin de semana largo equivalente de 2025 viajó un 37,7% más de gente. Sin embargo, CAME aclaró que esa diferencia respondió a una particularidad del calendario. Durante junio de 2025 existieron dos feriados nacionales muy próximos entre sí, el del 17 de junio y el del 20 de junio, separados por apenas tres días. Sumados ambos períodos, el número de viajeros alcanzó los 2,2 millones, una cifra considerablemente superior a la registrada este año.

El estudio también mostró cambios en los hábitos de consumo de los turistas. El gasto promedio diario por persona fue de $109.013, lo que representó una caída real del 3,5% frente a 2025. A su vez, la estadía promedio se redujo un 13%, al pasar de 2,3 días a dos días.

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Escapadas cortas y consumo moderado

Desde la entidad empresaria señalaron que durante este fin de semana largo volvió a observarse una tendencia que se repitió a lo largo de 2026: escapadas más cortas, decisiones de viaje tomadas a último momento y niveles de consumo moderados. En la mayoría de los destinos las reservas previas fueron bajas, aunque varios lugares consiguieron mejorar levemente la ocupación gracias a las ventas de último momento y al turismo de cercanía.

Mar del Plata concentró buena parte de la actividad, aunque con niveles de ocupación inferiores a los habituales para esta época del año

La demanda se concentró principalmente en destinos vinculados con la naturaleza, la nieve, las termas y los grandes eventos deportivos y culturales. También influyeron la proximidad de las vacaciones de invierno y el comienzo del Mundial, factores que contribuyeron a un comportamiento más selectivo por parte de los viajeros.

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Entre los destinos que lograron destacarse apareció nuevamente Bariloche, que se posicionó entre los lugares más buscados del país en la previa de la temporada invernal. También registraron movimiento San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Ushuaia y distintos centros de esquí que comenzaron a recibir visitantes atraídos por las primeras nevadas.

En el Litoral, Puerto Iguazú encabezó los niveles de ocupación con registros cercanos al 70%. También mostraron actividad los Esteros del Iberá, las termas entrerrianas y los corredores naturales de Corrientes, impulsados por escapadas cortas y turismo regional.

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El Norte argentino también tuvo algunos puntos destacados. Salta ocupó un lugar central por los actos y actividades vinculados a la conmemoración de Güemes. La provincia desplegó el programa “GüeMES 2026”, que reunió más de 250 actividades culturales, históricas y turísticas distribuidas en todo su territorio. En paralelo, Jujuy registró una ocupación hotelera del 60%, con protagonismo de la Quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Tilcara y Humahuaca.

En Córdoba, el movimiento turístico fue moderado. Los mejores niveles de actividad se observaron en el Valle de Calamuchita, donde la ocupación osciló entre el 65% y el 75%. Por su parte, Mendoza registró una ocupación promedio del 53%, con una afluencia estimada de 51.581 turistas y un impacto económico cercano a los $10.451 millones. Los destinos con mejores resultados fueron Potrerillos, Ruta 82, Cacheuta, Uspallata y las villas turísticas de San Rafael.

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La Costa Atlántica mostró una realidad heterogénea. Mar del Plata concentró buena parte de la actividad, aunque con niveles de ocupación inferiores a los habituales para esta época del año. En paralelo, distintas localidades del interior bonaerense sostuvieron el movimiento gracias a fiestas populares, eventos gastronómicos y propuestas culturales.

El informe de CAME también repasó el desempeño acumulado de los fines de semana largos de 2026. Hasta el momento se realizaron seis períodos de este tipo, durante los cuales viajaron 10.374.523 turistas y se registró un gasto total de $2.838.612 millones. Frente al mismo período de 2025, la cantidad de viajeros fue un 26% menor. La entidad recordó que el año pasado existió un fin de semana largo adicional por el Día de la Bandera, mientras que en 2026 esa fecha coincide con un sábado.

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El impacto del costo aéreo

En materia de conectividad aérea, CAME señaló que el aumento del precio internacional del petróleo y del combustible aeronáutico impactó sobre el costo de los viajes al exterior. Algunas rutas internacionales registraron incrementos de hasta el 30% en los pasajes, mientras el sector siguió de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente.

En materia de conectividad aérea, CAME señaló que el aumento del precio internacional del petróleo y del combustible aeronáutico impactó sobre el costo de los viajes al exterior

La Ciudad de Buenos Aires volvió a posicionarse entre los destinos urbanos más elegidos del país. Durante el fin de semana llegaron unos 80.000 turistas nacionales e internacionales, que generaron un impacto económico estimado en $22.000 millones. La ocupación hotelera alcanzó el 60%, con protagonismo de los establecimientos de tres, cuatro y cinco estrellas.

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Entre las actividades más convocantes figuraron la apertura del Fan Fest del Mundial en Plaza Seeber, los homenajes a Jorge Luis Borges en el Centro Cultural Recoleta, los conciertos de la Orquesta Filarmónica en el Teatro Colón, la programación de la Usina del Arte y el Festival del Sándwich realizado en el Hipódromo de Palermo.