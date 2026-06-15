El Bitcoin aprovechó el mejor ánimo inversor y rebotó desde sus precios mínimos desde 2024

La principal criptomoneda busca la recuperación en un 2026 adverso.

Con alzas generalizadas en los mercados internacionales, debido a los avances en las negociaciones de paz en Oriene Medio tras casi cuatro meses de hostilidades, las criptomonedas progresan y procuran alejarse de sus precios más bajos desde septiembre de 2024.

El Bitcoin gana 1,7% en el día, a USD 66.808 por unidad, para reducir a 24% la baja en el transcurso de 2026. El 6 de junio último el Bitcoin llegó a operarse por debajo de los 60.000 dólares, muy lejos de su récord de USD 124.000 del 7 de octubre del año pasado.

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El desempeño del Bitcoin en lo que va de 2026.

El Bitcoin es impulsado este lunes por un acuerdo de alto el fuego entre EEUU e Irán, con la mira en los USD 70.000. La resolución del conflicto de Oriente Medio fortaleció a la castigada criptomoneda, para romper lo que los analistas consideraron una resistencia previa.

Sin embargo, el camino no está del todo despejado en el corto plazo: la decisión acerca de las tasas de interés que aplicará la Reserva Federal de los EEUU el miércoles 17 de junio introduce todavía incertidumbre.

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Si bien se espera que no haya cambios, el gráfico de puntos y las proyecciones económicas podrían influir en las expectativas de recortes de tipos. Un dot plot (proyecciones de tasas e inflación) que apunte a una inflación controlada podría impulsar a Bitcoin hacia los USD 80.000, mientras que un escenario de tipos más altos podría llevarlo a probar los USD 60.000. Por lo tanto, los expertos recomiendan cautela ante la firma oficial del acuerdo el 19 de junio.

Motivos del rebote del Bitcoin

1) Reducción del riesgo geopolítico

Fin del conflicto : La confirmación del memorando de entendimiento para frenar las tensiones en el Medio Oriente disipó el temor de los inversores.

Reapertura de rutas : La inminente normalización del tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz impulsó el optimismo corporativo.

Flujo de liquidez: Los capitales que se refugiaban en activos ultraseguros volvieron a los criptoactivos en busca de rendimientos más altos. [2] : Los capitales que se refugiaban en activos ultraseguros volvieron a los criptoactivos en busca de rendimientos más altos. [ 1

2) Alivio de las presiones inflacionarias

Caída del petróleo : El crudo Brent cayó con fuerza un 5% a la zona de USD 80 el barril, debido al acuerdo pacífico.

Especulación de la Fed : Un combustible más barato alivia la inflación global, aumentando las probabilidades de que la Reserva Federal implemente recortes de tasas de interés a fines de año.

Retroceso del dólar: Al perder fuerza la divisa estadounidense a nivel global, el par BTC/USD encontró el espacio técnico ideal para superar la resistencia de los 65.000 dólares.

3) Optimismo por la “Ley Clarity” en EEUU

Marco regulatorio : Reportes regulatorios del sector asocian el optimismo a los avances políticos de la Ley Clarity en Estados Unidos.

Estabilidad institucional: El mercado asimila que reglas más claras fomentarán una adopción institucional masiva a corto plazo.

Cauto optimismo

“Bitcoin incorpora un elevado nivel de auditabilidad. Las transacciones quedan registradas de forma permanente en una base de datos pública y verificable por cualquier persona. Esta característica convierte a Bitcoin en una de las infraestructuras financieras con mayor capacidad de trazabilidad disponibles actualmente, permitiendo analizar movimientos de fondos con niveles de transparencia inéditos frente a muchos sistemas tradicionales”, indicó un reporte de la ONG Bitcoin Argentina.

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“Sin embargo, consideramos importante incorporar al debate una dimensión frecuentemente relegada: la privacidad y la seguridad de las personas”, añadió.

En este marco, según Binance Research, el sector de “activos del mundo real tokenizados continúa su despegue en 2026, con una capitalización de mercado activa que se expandió aproximadamente un 589% desde principios de 2025 hasta junio de 2026″.

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Explicaron que los bonos y fondos del mercado monetario registraron las mayores ganancias en términos absolutos, con USD 6.500 millones adicionales, un “aumento de 83%, a medida que BlackRock, Franklin Templeton y Fidelity avanzaron hacia la gestión de efectivo tokenizada. Al mismo tiempo, emisores cripto-nativos como Circle y Ondo impulsaron gran parte de la expansión".