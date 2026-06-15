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El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto, actual participante de Gran Hermano: “Desde diciembre”

Después del surgimiento de rumores sobre el vínculo, el exfutbolista brindó detalles sobre su situación afectiva con su expareja y opinó sobre su rol en el reality

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Karina Iavícoli contó que mantuvo comunnicación con el Turco García y le confirmó que se encuentra separado de Mariela Prieto desde diciembre. Además, abarcó su preocupación por su comportamiento dentro de la casa de Gran Hermano (Infama - América)

El universo de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a convertirse en escenario de confesiones, especulaciones y giros inesperados, y esta vez el epicentro del escándalo fue Mariela Prieto. La participante, que ingresó a la casa como una de las figuras menos polémicas, terminó poniendo sobre la mesa una crisis matrimonial que llevaba meses oculta. Mientras los seguidores del reality debatían sobre alianzas, estrategias y favoritos, la verdadera bomba explotó fuera de cámara: la separación de Mariela y el Turco García era un hecho consumado. El tema, que primero circuló como rumor en LAM de la mano de Pepe Ochoa, fue finalmente confirmado por Karina Iavícoli en Infama (América).

La periodista reveló que el exfutbolista le confirmó que “están separados desde diciembre”, aunque la noticia no había trascendido públicamente hasta ese momento. “A mí la verdad me sorprendió, me sorprende verla a ella, sus acciones en Gran Hermano...”, reconoció la periodista, visiblemente impactada por cómo se fue desenvolviendo la situación en pantalla. “Hay días que la ve de una manera, como la que él y todos conocen, más tranqui, más ubicada, y los días de las fiestas temáticas la desconoce”, detalló Iavícoli, aportando la mirada en tiempo real del Turco sobre los cambios de ánimo y actitud de su ex.

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Él está un poco preocupado por el odio, porque parece ser que hay mucha gente... No le gusta el hate que está recibiendo”, explicó. Además, la panelista contó: “Él lo que me confesó que “todos estos bailes así sensuales que hace, que a uno le llama la atención verla, yo la veo que se está divirtiendo". Además, según contó la panelista, él siente que se lo hace a propósito. Se lo dedica a él. Claro, como para que tenga celos, aunque estén distanciados".

El Turco García y Mariela Prieto sonríen y se abrazan ligeramente frente a un árbol de Navidad decorado con una estrella dorada
Según el exfutbolista, la separación tuvo lugar en diciembre pasado (Instagram)

Sin embargo, Karina aseguró que el Turco esperaba que esta situación fuera pasajera. “Se deben una buena charla porque él no siente que este sea el final. Tal vez haya una reconciliación”, expresó. Iavícoli subrayó que el exfutbolista no ve la situación como concluida y que la historia entre ambos podría no estar cerrada.

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El vínculo entre Mariela y el Turco tiene muchos años de historia, un hijo en común y, con el pasar del tiempo, ambos se apoyaron en sus respectivos proyectos. “Hace muchos años que se conocen. Él la ayudó a entrar a Gran Hermano, me dijo, porque obviamente él es muy conocido”, comentó la periodista, mostrando que la separación no implica cortes definitivos en lo afectivo ni en lo personal.

Mariela Prieto Esposa Turco Garcia contra Flavio Azzaro
"Está preocupado pro el afuera", explicó Iavícoli acerca de la postura que adoptó García sobre la participación de Prieto (Instagram)

La periodista también remarcó que García observa con atención el impacto que puede tener la experiencia de Mariela en el reality cuando termine su participación. “Está preocupado por el afuera. Ella es muy sensible y, aunque se esté divirtiendo, no tiene el alcance, no se entera de lo que pasa afuera. Y teme que después, cuando salga, porque ojalá que dure mucho... Y también cómo ella va a tomar esto cuando salga afuera. O sea que separados, pero ahí con un asterisco de ‘capaz’”, explicó la panelista ante las cámaras, dejando abierta la posibilidad de que todo lo vivido dentro de la casa tenga consecuencias aún imprevisibles.

En cuanto al presente de Mariela dentro del juego, Iavícoli también abordó la polémica generada por su vínculo con Emanuel Di Gioia y algunas escenas subidas de tono en fiestas recientes. La periodista notó que, si el objetivo de Mariela era despertar celos o llamar la atención del Turco, el efecto estuvo logrado: “No sabe si ella se lo hace a propósito, pero surtió efecto, te digo. Bien por Mariela, porque lo noté cabizbajo al Turco, preocupado”.

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