Los bloqueos provocan pérdidas de 978 millones de dólares al sector exportador de Bolivia

Camiones varados en carreteras de Bolivia debido al bloqueo de caminos. Apacheta, Bolivia, 13 de mayo de 2026. REUTERS/ Claudia Morales

Los bloqueos de carreteras continúan pasando factura al sector exportador privado boliviano. Según datos de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), las pérdidas acumuladas llegaron a 978 millones de dólares hasta el 11 de junio.

El reporte muestra que el impacto económico se agravó durante junio, cuando las pérdidas crecieron un 36% respecto al registro anterior. Sin embargo, más allá de la variación porcentual, el dato que preocupa al sector es que el daño económico está cerca de alcanzar los 1.000 millones de dólares en apenas los primeros meses del año.

PUBLICIDAD

El departamento productivo de Santa Cruz, al este del país, concentra la mayor afectación, con pérdidas estimadas en 385,7 millones de dólares, equivalentes a cerca del 40% del total nacional. También se registran perjuicios por encima de los 20 millones de dólares en los departamentos de Oruro, con 89,8 millones de dólares y Cochabamba, con 28,6 millones de dólares.

“Las cifras hablan por sí solas. Los bloqueos están generando pérdidas económicas en todas las ciudades del país, afectando la actividad productiva, el abastecimiento y el empleo”, señaló la Caneb en la publicación en la que detalla los montos perdidos.

PUBLICIDAD

A person rides a bicycle past trucks stranded for days as protesters block a major highway demanding the resignation of President Rodrigo Paz amid an ongoing economic and fuel crisis, in Apacheta, Bolivia, May 13, 2026. REUTERS/ Claudia Morales

La magnitud de las pérdidas muestra una escalada sostenida. A finales de mayo, el mismo sector había reportado daños por alrededor de 718 millones de dólares, por lo que en poco más de dos semanas el perjuicio económico aumentó en aproximadamente 260 millones.

Varios sectores económicos han advertido que los bloqueos afectan de forma directa la logística de transporte, interrumpen la producción y provocan el cumplimiento de contratos internacionales.

PUBLICIDAD

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, explicó a Infobae que las pérdidas totales son incalculables porque hay afectaciones de tres tipos. “La primera, mensurable, destacando el caso de la caída de las ventas externas (…) la segunda afectación tiene que ver con el deterioro de la imagen del país en el exterior, que no tiene precio; y lo tercero son los castigos que deben asumir los agentes económicos por incumplimientos en las entregas, pagos de fletes falsos y sobreestadías, demurrage con las navieras, pérdidas de contratos, clientes y mercados”, señaló.

Este lunes se cumplen 40 días consecutivos de bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, entre ellos campesinos del altiplano, obreros sindicalizados y cocaleros del Chapare afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

PUBLICIDAD

Fidel Figueroa, un chofer de camión, se prepara comida en la carretera mientras espera que se

Las movilizaciones han cortado el tránsito en prácticamente todo el país y han afectado con mayor severidad a La Paz, la sede de Gobierno situada a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, que por el cierre de las vías de acceso padece escasez de alimentos y de combustible, además del encarecimiento de productos básicos.

Si bien el eje central permanece intransitable con 52 piquetes en todo el país este lunes, el número es significativamente menor al de las semanas anteriores cuando los bloqueos superaban los 80 puntos simultáneos. El presidente Paz ha manifestado que esta reducción se debe a procesos de diálogo que no se han hecho públicos, mientras que algunas organizaciones sociales lo atribuyen al cansancio de sus afiliados.

PUBLICIDAD

Para Rodríguez, gerente del IBCE, las secuelas de los bloqueos serán de largo plazo y provocarán una contracción de la economía mayor a la que han previsto organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que estiman una contracción del 3% para este año. “Habrá que sumar por lo menos dos puntos de caída a raíz de los bloqueos”, estimó.