Se viralizó una entrevista de Gaspi con su madre antes de su trágica muerte: “Él prende una cámara y brilla”

La entrevista de Gaspi junto a su madre Michelle al aire

El inesperado accidente aéreo en Brasil que costó la vida de Gaspar Díaz, conocido como Gaspi, dejó un vacío en la comunidad digital y puso bajo otra luz la única entrevista pública que el youtuber compartió junto a su madre, Michelle. Esa conversación, realizada siete meses antes de la tragedia, expuso los matices de una vida marcada por desafíos, creatividad y una relación madre-hijo forjada en la adversidad.

La charla, difundida en Urbana Play, permitió ver al creador de contenido lejos de su personaje provocador y ácido. En cambio, emergió la figura de un joven autodidacta, sensible y obsesionado con el arte, que batalló por encontrar su lugar en el mundo desde la niñez.

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Las declaraciones de Michelle revelaron el origen de esa pasión: “Todos los chicos están jugando a la play y en vez de estar jugando al FIFA (…) el tipo lo único que hacía era editar botines y camisetas. A este tipo le gusta editar porque jugar no era la meta. Si a él realmente le encanta eso, vive eso, le gusta eso, prende una cámara y brilla, desde chico”, recordó. Así, el interés de Gaspi por la edición y las cámaras se manifestó desde muy pequeño, mucho antes de que las redes sociales lo convirtieran en figura.

Gaspi y su madre participan en una entrevista en vivo, compartiendo anécdotas y risas en los estudios de Urbana Play

Gaspi, en la misma entrevista, relató cómo la curiosidad por la producción audiovisual lo acompañó desde la adolescencia: “Hace bastante tiempo, creo que hace mucho que hago cosas, más o menos de los 15 años que iba al colegio y ya empezaba a agarrar la cámara”. El salto a la notoriedad llegó a los 17 años, cuando dejó su casa en Tigre para instalarse solo en el microcentro de Buenos Aires, una mudanza que lo enfrentó a un entorno completamente nuevo.

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Durante la conversación, Gaspi y Michelle repasaron años de carencias y resiliencia. Entre los ocho y los trece años, ambos vivieron en condiciones de extrema precariedad en La Serena, Chile. “Estuvimos en La Serena, en un cerro, a 600 metros de altura, los dos solos y sin agua y sin luz (…) Nos construimos la casa los dos, donde vivíamos era donde podíamos vivir y no donde queríamos vivir”, contó Michelle. Gaspi, por su parte, recordó: “No teníamos dónde volver porque mi casa de Tigre estaba tomada”.

“Hace bastante tiempo, creo que hace mucho que hago cosas, más o menos de los 15 años que iba al colegio y ya empezaba a agarrar la cámara”

Ese período marcó la relación entre madre e hijo, creando un lazo inquebrantable que los sostuvo en los momentos más duros. Tras regresar a Argentina, Michelle consiguió empleo en un hogar de niños en Avellaneda. Allí vivieron durante dos años, mientras ella luchaba por recuperar la vivienda familiar.

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El propio Gaspar valoró ese esfuerzo: “Esa es la magia de las madres, ¿no? Que quizás en los peores momentos que no teníamos dónde parar, yo ni me daba cuenta, ¿viste? Se lo bancaba toda ella y te arma un mundo que vos no veas todo lo choto que podía haber alrededor”.

La exposición mediática y el rápido ascenso en redes trajeron nuevas dificultades. Gaspi reconoció que el formato de entrevistas callejeras, que lo llevó al reconocimiento masivo, también lo empujó al límite: “Estaba de mucha exposición, me sentía súper conocido y de repente no me la banqué, pero no me la banqué mentalmente. Tuve una época mía jodida mentalmente ahí, muy en personaje, también como lo que me funcionaba en las redes sociales y todo el mundo me lo aplaudía, me lo empecé a creer yo”.

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Su madre aportó la mirada de quien acompaña en la sombra: “Yo le pagaba los servicios, acuérdense... el miedo de una mamá que no sabe qué es lo que está haciendo tu hijo porque ya como que decís, ‘¿será que voy a seguir sin poder? O sea, ¿será que no voy a tener que bancar más los servicios?’”.

En una charla con su madre, Gaspi recordó la precariedad en La Serena, Chile, y habló de su salto a la fama en redes

En el tramo final de la entrevista, Gaspi se sinceró sobre su mayor ambición: hacer cine. Compartió que estaba escribiendo el guion de su primera película junto a Lucas Vignale, quien también falleció en el accidente en Río de Janeiro. “Estoy escribiendo, estoy buscando a alguien que financie la película... es tragicómica, digo, mezcla de humor, mezcla de drama. Nada, estoy ahí con un amigo que es Lucas. Dirijo todo con él y escribo todo con él”, explicó el youtuber durante la charla.

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El joven, que alcanzó la fama con su estilo irreverente, transitó altibajos emocionales y económicos, pero nunca abandonó el objetivo de desarrollar una carrera artística. La búsqueda de financiamiento para su película y la colaboración con Lucas Vignale fueron los últimos proyectos de una vida que, pese a las dificultades, no dejó de apostar por la creatividad y la superación.

En su última etapa, Gaspi dijo que quería hacer cine y reveló que escribía una película con Lucas Vignale, quien también murió en el accidente en Río de Janeiro

En un momento de reflexión, Gaspi expresó el deseo de dejar atrás la polémica superficial y ser reconocido por su mirada artística: “La gente crece, loco. Y la gente evoluciona y puede tener una mirada artística, por más que no lo creas. A mí se me hace que de los 21 a los 22, emocionalmente, parece que hubieran sido 5 años en uno. Viví muchas cosas. Ahora tratando de cumplir ese sueño. De hacer lo que me gusta”.

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Las palabras del joven resuenan hoy como un testimonio doloroso y luminoso a la vez, que revela la profundidad de sus deseos y la intensidad de su proceso de maduración. La entrevista, única con su mamá, funciona ahora como una memoria invaluable del verdadero Gaspi, el que soñaba con dejar huella en el cine y el arte, mucho más allá de la fama digital.