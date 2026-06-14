El desgarrador mensaje de la exnovia de Gaspi, el youtuber muerto por el choque de helicópteros: “¿Esto es real?”

La joven tiktoker se expresó ante la difusión del fallecimiento del youtuber en un accidente en Brasil

Un trágico accidente aéreo sacudió la mañana de Río de Janeiro este domingo y conmocionó tanto a Brasil como a la Argentina. Un brutal choque entre dos helicópteros dejó como saldo seis víctimas fatales, entre las que se encontraba el youtuber argentino Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz. La noticia comenzó a circular rápidamente en redes sociales y medios, generando incredulidad y dolor entre sus seguidores y en el ambiente digital donde el influencer tenía una fuerte presencia. En medio de la ola de versiones y primeras confirmaciones, Juli Savioli, expareja de Gaspi, fue una de las primeras en reaccionar públicamente al enterarse del fatal desenlace.

Savioli compartió un mensaje desgarrador en sus redes sociales, reflejando el desconcierto y la angustia del momento. “Gente por favor me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor, ¿alguien sabe si es real? ¿si está confirmado?”, escribió junto a una foto donde se la ve llorando, apenas treinta minutos después de recibir la noticia.

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El vínculo entre Juli Savioli y Gaspi fue conocido en 2022, cuando su historia de amor se hizo pública tras una propuesta de noviazgo en uno de los shows del youtuber, frente a una multitud. Ambos compartieron momentos de exposición y complicidad en redes, pero la relación llegó a su fin en abril de 2023, cuando se filtró que Gaspi le había sido infiel con otras chicas. A pesar de la distancia que marcó el final del romance, la noticia del accidente la impactó profundamente y su testimonio se convirtió en la voz del shock que atravesó a quienes compartieron parte de la vida del influencer.

El desgarrador mensaje de la exnovia de Gaspi, el youtuber muerto en el choque de helicópteros en Río de Janeiro (Instagram)

Paralelamente, se fueron conociendo detalles oficiales sobre el siniestro. Según pudo confirmar Infobae con autoridades brasileñas, entre las víctimas fatales también se encontraba el productor de videoclips Lucas Vignale y el cantante norteamericano Oliver Tree. El accidente ocurrió a las 8:59 hora local (11:59 GMT) en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad de Río de Janeiro. Los reportes del Cuerpo de Bomberos indicaron que los equipos de emergencia se trasladaron de inmediato al lugar, donde localizaron inicialmente cinco cuerpos calcinados dentro de una de las aeronaves.

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El operativo de rescate se extendió durante varios minutos, hasta que los bomberos lograron expandir el perímetro de búsqueda y hallaron a la sexta víctima fatal en el segundo helicóptero, que había caído a unos cien metros del punto inicial de impacto. El brutal choque no solo provocó la caída de las aeronaves, sino que además desencadenó un incendio de grandes proporciones, ya que una de ellas se precipitó dentro del estacionamiento privado de un complejo comercial. El fuego alcanzó una estación de carga de vehículos eléctricos y generó una reacción en cadena que destruyó por completo unos veinte automóviles que estaban estacionados en el lugar.

Un video de Tik Tok mostró a la expareja de influencers en un juego de reacciones espontáneas antes de separarse (Video: Tik Tok)

El recuerdo de Gaspi se mantiene vivo en las redes sociales, donde sus seguidores y colegas multiplicaron los mensajes de despedida y homenaje. El trágico final del youtuber, junto a las otras cinco víctimas, marca un nuevo capítulo de conmoción en el ambiente digital y en el vínculo que se teje entre la vida pública y la intimidad de quienes, desde muy jóvenes, ocupan un lugar central en el imaginario colectivo. La imagen de Juli Savioli, aún incrédula y buscando respuestas, resume el desconcierto de una noticia que nadie esperaba y que, por su magnitud y sus protagonistas, seguirá resonando en los próximos días.

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