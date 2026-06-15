Honduras: Triple crimen en Yoro deja dos adultos y una menor muertos

La Policía acordonó la escena del crimen en Coco Tulajuares para preservar pruebas antes de la llegada de los equipos de investigación.

Tres personas fueron asesinadas este lunes en la aldea Coco Tulajuares, en el municipio de Yoro, Honduras. Entre las víctimas había una menor de edad. Uno de los cuerpos fue hallado dentro de una vivienda y los otros dos, en una calle de tierra cercana, según la información preliminar.

Llas autoridades todavía no han confirmado oficialmente la identidad de las víctimas y mantenían abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Las circunstancias del triple homicidio siguen bajo investigación y las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del ataque.

Tras recibir la alerta, agentes policiales se desplazaron a la comunidad para acordonar la zona y evitar que posibles pruebas fueran alteradas antes de la llegada de los equipos de investigación.

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La investigación de la DPI

Uno de los cuerpos permanecía dentro de la vivienda, rodeado por un charco de sangre, mientras que las otras dos víctimas quedaron a pocos metros, en una vía de acceso de la comunidad.

Familiares y vecinos llegaron al lugar, afectados por lo ocurrido, mientras las autoridades realizaban las primeras diligencias y recopilaban información para reconstruir los hechos.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) asumieron las pesquisas para determinar cómo ocurrió el ataque, quiénes participaron y cuáles fueron las razones detrás del crimen.

La violencia continúa golpeando regiones como Cortés, Yoro y Colón. (FOTO: Infobae)

Como parte del proceso investigativo, los equipos especializados realizan inspecciones en la escena, levantamiento de indicios, entrevistas a posibles testigos y análisis de información que pueda conducir a la identificación de los responsables.

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Las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso ni sobre posibles sospechosos, por lo que la investigación continúa en desarrollo.

El departamento de Yoro ha sido escenario de múltiples hechos violentos en los últimos años, incluidos homicidios, enfrentamientos armados y ataques vinculados a conflictos personales, disputas territoriales y actividades delictivas.

Aunque las autoridades reportan reducciones en algunos indicadores de criminalidad a nivel nacional, diversos sectores sostienen que la violencia sigue siendo uno de los principales problemas para numerosas comunidades del país.

La persistencia de estos hechos en zonas urbanas y rurales mantiene la preocupación entre la población, especialmente cuando las víctimas incluyen mujeres, menores de edad o familias enteras.

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El impacto sobre los menores

La muerte de la menor en este ataque vuelve a poner de relieve el impacto de la violencia sobre la niñez hondureña.

Organismos defensores de derechos humanos han advertido en reiteradas ocasiones que niños y adolescentes siguen siendo afectados directa e indirectamente por la inseguridad, ya sea como víctimas de delitos, desplazamiento forzado o por la pérdida de familiares en hechos criminales.

Las autoridades no habían confirmado la identidad de las víctimas y mantienen abierta la investigación del triple homicidio en Honduras.. EFE/Gustavo Amador/Archivo

La situación llevó a diversos sectores a insistir en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, protección comunitaria y acceso a oportunidades para las poblaciones más vulnerables.

Cifras de homicidios en Honduras

El triple asesinato ocurrido en Yoro se suma a otros hechos violentos registrados en el país durante el presente año.

De acuerdo con estadísticas del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), seis personas pierden la vida diariamente en hechos violentos, una cifra que refleja la dimensión del desafío que enfrenta Honduras en materia de seguridad ciudadana.

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Especialistas señalan que, aunque los índices de homicidios han mostrado variaciones en los últimos años, la violencia continúa teniendo un fuerte impacto social y económico, particularmente en comunidades con limitadas oportunidades de desarrollo y presencia institucional.