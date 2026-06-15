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Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Por el Grupo H, la Celeste llega como favorita al estreno mundialista en Miami, pero sin Giménez, De Arrascaeta ni Ronald Araújo, tres pilares que condicionan el esquema del técnico argentino Marcelo Bielsa

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Horarios del partido: Ecuador (17:00 horas), Colombia (17:00 horas), Perú (17:00 horas), Venezuela (18:00 horas), Bolivia (18:00 horas), Chile (18:00 horas), Paraguay (19:00 horas), Uruguay (19:00 horas), Argentina (19:00 horas), Brasil (19:00 horas), El Salvador (16:00 horas), Panamá (19:00 horas), México (16:00 horas) y España (00:00 horas del martes 16 de junio).

Canales de transmisión: Ecuador (Teleamazonas, Disney+, Paramount+ y DSports), Perú (DSports, Disney+ y Paramount+), Colombia (Win Sports, DSports, Disney+ y Paramount+), Uruguay (DSports, Canal 5, Antel TV y Paramount+), Argentina (DSports, Telefe, Disney+ y Paramount+), Paraguay (GEN, Trece), Estados Unidos (FOX Network, FS1, Telemundo, fuboTV, Tubi y Peacock), Venezuela (Televen, DSports, Disney+), Chile (Chilevisión, Disney+, DirecTV y Paramount+) y México (TUDN, Canal 5 y Vix).

03:44 hsHoy

El árbitro del partido será el italiano Maurizio Mariani. El ganador del grupo completará su segunda fecha el 21 de junio: Arabia Saudita visitará a España en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, mientras que Uruguay recibirá a Cabo Verde en el mismo Hard Rock Stadium de Miami.

03:43 hsHoy

Arabia Saudita anticipó que no saldrán a especular con el resultado

Arabia Saudita anticipó que saldrá a atacar a Uruguay en el debut en el Mundial (REUTERS/Stringer/File Photo)
Arabia Saudita anticipó que saldrá a atacar a Uruguay en el debut en el Mundial (REUTERS/Stringer/File Photo)

Arabia Saudita, por su parte, plantará un 4-2-3-1 con Mohammed Al-Owais en el arco. El mediocampista Mohamed Kanno y Abdullah Al-Khaibari cubrirán la zona defensiva, mientras que Salem Al-Dawsari será la referencia ofensiva más peligrosa del equipo. El delantero Firas Al Buraikan encabezará el ataque. El defensor Hassan Al Tambakti, que arrastraba un problema en el isquiotibial, jugó 45 minutos en un amistoso ante Senegal esta semana y se proyecta como titular.

El duelo individual entre Darwin Núñez y la dupla central saudita de Tambakti y Ali Lajami es el enfrentamiento que los analistas señalan como determinante para el resultado final. La velocidad y el físico del delantero del Liverpool pueden estirar la línea defensiva y generar espacios para los mediocampistas uruguayos. Al-Dawsari, en cambio, es la carta de Arabia Saudita para aprovechar las transiciones rápidas si Uruguay se vuelca al ataque.

03:38 hsHoy

Las ausencias de peso por lesión que tendrá Uruguay

Uruguay llega al debut en el Mundial con bajas importantes por lesión (REUTERS/Paola Chiomante)
Uruguay llega al debut en el Mundial con bajas importantes por lesión (REUTERS/Paola Chiomante)

Del lado uruguayo, las bajas pesan. Giorgian De Arrascaeta y Ronald Araújo están fuera por problemas en la pantorrilla, mientras que José María Giménez (tobillo) fue confirmado como no apto para el partido. También es baja Joaquín Piquerez Moreira (tobillo), con lo que Mathias Olivera ocupará el lateral izquierdo. Sebastián Cáceres, con protocolo de conmoción cerebral, es duda y se resolverá cerca del pitazo inicial.

A pesar de las ausencias, Bielsa mantiene un esquema reconocible. Fernando Muslera atajará bajo los tres palos, con una línea de cuatro defensores. En el mediocampo, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur formarán el doble pivote, con Federico Valverde como motor desde la derecha. La dupla ofensiva la integrarán Darwin Núñez y Federico Viñas. El estilo de presión alta que caracteriza al equipo de Bielsa buscará forzar errores en una defensa saudita aún en proceso de adaptación táctica bajo su nuevo entrenador.

03:33 hsHoy

Uruguay debuta en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita con la condición de favorita clara, pero con bajas defensivas que complican la planificación del técnico Marcelo Bielsa para el partido en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo H de la Copa del Mundo 2026.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones data del Mundial de Rusia 2018, cuando Uruguay superó a Arabia Saudita por 1-0 con un gol de cabeza de Luis Suárez tras un error del arquero rival. Aquel resultado eliminó a los asiáticos de la fase de grupos. Ocho años después, la brecha de jerarquía entre ambos planteles sigue siendo amplia, aunque el contexto saudita presenta una variable de incertidumbre: el técnico Georgios Donis lleva apenas dos meses al frente del equipo, tras la destitución de Hervé Renard en abril.

22:12 hsAyer

PROBABLES FORMACIONES

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Ali Al-Khaibari, Musab Al-Shamat, Salem Al-Dawsari; Marwan Al-Juwayr y Firas Al-Buraikan. DT: Georgios Donis.

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

22:07 hsAyer

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido entre Arabia Saudita y Uruguay por el Grupo H en Miami

Previa Mundial / Arabia Saudita vs Uruguay
Arabia Saudita y Uruguay debutan en el Mundial por el Grupo H en Miami

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