Ecuador: tres muertos y dos militares heridos tras operativo contra la minería ilegal

La devastación de la minería ilegal en Sumcumbios (Ecuavisa)

La identificación de una nueva zona de explotación minera ilegal en la Amazonía ecuatoriana derivó en un enfrentamiento armado que dejó tres personas fallecidas y dos militares heridos en la comunidad de Taruka, en el cantón Cascales, provincia de Sucumbíos. El hecho, ocurrido durante una operación de control ejecutada por las Fuerzas Armadas, abrió una investigación fiscal y volvió a situar en el centro del debate la expansión de la minería ilegal en territorios fronterizos del norte del país.

La intervención se desarrolló el 12 de junio en un área selvática donde, según información militar, se habían detectado actividades extractivas no autorizadas. Personal del Ejército realizaba labores de reconocimiento y control cuando se produjo un intercambio de disparos que terminó con víctimas mortales y heridos en ambos lados.

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Las Fuerzas Armadas informaron inicialmente que sus efectivos fueron atacados mientras cumplían una operación orientada a verificar la existencia de trabajos mineros ilegales en el sector. De acuerdo con la institución, los uniformados respondieron a la agresión bajo los protocolos de uso legítimo de la fuerza. Como consecuencia, dos militares sufrieron heridas de consideración y fueron trasladados a centros de salud para recibir atención especializada.

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse detalles sobre las víctimas mortales. Organizaciones indígenas y dirigentes comunitarios señalaron que los fallecidos pertenecían a comunidades asentadas en la zona donde se produjo la intervención. El episodio generó reacciones inmediatas de organizaciones sociales, que solicitaron una investigación exhaustiva para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

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El comunicado del Ejército.

La Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para reconstruir la secuencia de los acontecimientos. Entre las primeras acciones constan el levantamiento de indicios balísticos, la recopilación de testimonios y la revisión de los informes elaborados por las unidades militares que participaron en el operativo.

El caso adquiere relevancia porque Taruka no figuraba hasta ahora entre los principales puntos identificados públicamente por las autoridades como focos de minería ilegal. Según el Ejército, la zona había sido detectada recientemente mediante labores de inteligencia y reconocimiento territorial, lo que motivó el despliegue de efectivos para verificar la magnitud de las actividades extractivas.

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Las autoridades sostienen que en el lugar operaban estructuras dedicadas a la extracción ilegal de minerales sin autorización estatal. Las primeras inspecciones habrían encontrado excavaciones, maquinaria y áreas intervenidas en medio de la vegetación amazónica. Posteriormente se difundieron imágenes aéreas que muestran extensas superficies removidas y piscinas de sedimentación características de este tipo de explotaciones.

La expansión de la minería ilegal se ha convertido en una de las principales preocupaciones de seguridad para el Estado ecuatoriano. En los últimos años, distintas instituciones han advertido que esta actividad no solo provoca daños ambientales, sino que también genera economías paralelas que pueden ser aprovechadas por organizaciones criminales para financiar otras operaciones ilícitas.

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IMAGEN REFERENCIAL. Integrantes del Ejército de Ecuador participan durante un operativo en una zona donde presuntamente se realizaban actividades de minería ilegal. EFE/ Xavier Montalvo

Sucumbíos es una de las provincias donde las autoridades han incrementado los controles debido a su ubicación estratégica en la frontera con Colombia. La presencia de redes dedicadas al narcotráfico, el contrabando de combustibles y la minería ilegal ha motivado un despliegue permanente de fuerzas militares y policiales en varios cantones amazónicos.

El enfrentamiento de Taruka ocurre poco más de un año después de otros episodios violentos registrados en la Amazonía relacionados con actividades extractivas ilegales. Desde entonces, las Fuerzas Armadas han intensificado las operaciones para identificar nuevos campamentos, destruir infraestructura utilizada para la explotación irregular de minerales y recuperar zonas consideradas de alto riesgo.

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Sin embargo, la intervención también ha reabierto el debate sobre las condiciones en las que se desarrollan estos operativos en territorios donde conviven comunidades indígenas, pobladores rurales y actores vinculados a economías ilegales. Diversas organizaciones han insistido en la necesidad de que las investigaciones determinen con precisión quiénes participaron en el enfrentamiento y bajo qué circunstancias se produjeron las muertes.