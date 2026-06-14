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La nueva vida de María Jesús y su Acordeón a los 70 años tras abandonar Benidorm: de concejala del PP a recorrer residencias de mayores con ‘Los Pajaritos’

La artista actuó durante 50 años en Benidorm, pero abandonó la ciudad para cuidar a su madre

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María Jesús y su Acordeón, con su instrumento característico (Instagram)
María Jesús y su Acordeón, con su instrumento característico (Instagram)

Durante décadas, María Jesús Grados Ventura fue uno de esos nombres que no necesitaban presentación, desde que se convirtió en María Jesús y su Acordeón. La artista cacereña de nacimiento y valenciana de adopción que popularizó El baile de los Pajaritos y convirtió su acordeón en una banda sonora generacional pasó casi 50 años actuando en Benidorm, donde su local, El Rincón de María Jesús y su Acordeón, era parada obligatoria para miles de turistas y fans.

Por la zona, tuvo incluso un capítulo en la política local: fue concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Nucía, el pueblo que colinda con la ciudad vacacional, durante la legislatura de 2003. Hoy, a los 70 años, su vida transcurre lejos de la política y también de Benidorm, pero lo que nunca falta es la música, porque su carrera parece no tener fin.

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Desde el pasado mes de mayo, María Jesús recorre residencias de mayores. Entre el 6 y el 15 de ese mes completó una gira de 23 conciertos en centros sociosanitarios de Madrid y Navarra, impulsada por Aramark dentro de su programa “Música en el comedor”, y llegó al corazón de más de 3.100 personas mayores. No son salas de conciertos ni teatros. Son comedores, capillas y salones donde los residentes la esperaban con esa mezcla de ilusión y memoria que solo despiertan las canciones que han acompañado toda una vida.

María Jesús y su Acordeón antes de uno de sus espectáculos (Instagram)
María Jesús y su Acordeón antes de uno de sus espectáculos (Instagram)

María Jesús y su Acordeón en las residencias

“Hay que ver cómo las cantan, cómo las corean, se las conocían todas”, contó la artista a El Periódico. La explicación, para ella, es evidente: “Yo pienso que esas canciones ellos las han bailado, las han cantado, han vivido su juventud con ellas”. El acordeón, insiste la artista, no es para esa generación un instrumento cualquiera.

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“Las personas para las que he interpretado estas canciones se han moceado con un acordeón”, recordó al citado medio. Sentarse a escucharla era, para muchos de esos mayores, regresar a una verbena de pueblo y, sobre todo, a aquellos veranos en Benidorm donde algunos la vieron actuar décadas atrás junto a sus parejas y otros familiares.

Su marcha de Benidorm

Para llegar a este punto, fue imprescindible su marcha de Benidorm. En noviembre de 2019, en plena actuación durante las bodas de oro de unos amigos, interrumpió para anunciar su despedida de la ciudad. “¿Cuántos años decís que lleváis juntos? ¿50? Los mismos que yo con Benidorm. Esta noche me despido”, dijo ante el público. Sin embargo, detrás de esa decisión había un motivo familiar: dejó los escenarios benidormenses para cuidar a su madre María, ya fallecida, con quien dormía y a quien llevaba de viaje por España siempre que podía.

María Jesús y su Acordeón con su madre (Instagram)
María Jesús y su Acordeón con su madre (Instagram)

De esta manera, cerró también el restaurante, su rincón, que ahora ha pasado a ser un asador de carne. “Hace ya seis años que me fui y no ha pasado nada extraño, ¿sabes? Eso te da la medida de las cosas”, reflexionó en una entrevista para El Mundo. “Antes venían a verme a mí a Benidorm y ahora voy yo a verlos a ellos”, explicó sobre su nueva rutina, ya que retomó su carrera tras la muerte de su madre, aunque ya fuera de Benidorm.

La trayectoria de María Jesús y su Acordeón

María Jesús nació el 29 de mayo de 1956 en Cáceres, pero su vida musical empezó a fraguarse en Valencia, donde a los 8 años ya tocaba el acordeón en bares, restaurantes y playas. Fue allí donde se ganó su primer apodo: la Niña de la Malvarrosa. Por aquel entonces, padre e hija recorrían juntos los pueblos de Valencia y Cuenca durante meses. “Mi padre y yo nos tirábamos cinco meses fuera de casa porque íbamos de pueblo en pueblo. Íbamos como músicos ambulantes, pedíamos permiso al alcalde, a la guardia civil o al cura”, contó en una entrevista en El Cierre Digital.

María Jesús y su Acordeón en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
María Jesús y su Acordeón en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

El siguiente salto fue Benidorm, donde comenzó a actuar en un local hasta que en 1974 llegó la oportunidad que cambió su trayectoria: unirse a la gira de Manolo Escobar. Siete años después, en 1981, llegaría El baile de los Pajaritos, el tema que la catapultó a la fama en toda España. Lo que pocos saben es que la canción estaba destinada originalmente a Parchís.

“Yo nunca había cantado, solo tocaba el acordeón. Parchís era de mi casa de discos. Pensé que tenían que cantarla ellos, pero no podían porque cada uno estaba en una parte del mundo. La casa de discos me ofreció que lo hiciera yo y, como soy muy atrevida, dije que sí. Me tocó la lotería”, relató la artista en El Mundo.

Toni Pérez, alcalde de Benidorm, sobre acoger el 'Benidorm Fest' sin Eurovisión

Décadas después de aquel golpe de suerte, la artista vivió uno de los momentos más duros de su vida. El 31 de agosto de 2024, un coche que circulaba en sentido contrario colisionó de frente con el vehículo en el que viajaba junto a su hermano, en la carretera que une La Nucía y L’Alfàs del Pi. La cantante fue hospitalizada en Benidorm con contusiones y esguince cervical. No obstante, la artista pudo recuperarse y su carrera sigue tan activa como siempre.

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