República Dominicana registra 2,512 denuncias por maltrato a adultos mayores en los últimos cuatro años

En República Dominicana, el maltrato hacia las personas adultas mayores representa un problema que adquiere visibilidad cada año durante la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, cada 15 de junio.
Las denuncias de agresiones, abandono o vulneraciones de derechos afectan a un grupo poblacional que, según autoridades, requiere atención prioritaria y mecanismos de protección efectivos.
De acuerdo con el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) atendió entre enero de 2022 y junio de 2026 un total de 2,512 denuncias de maltrato a personas adultas mayores en República Dominicana. En estos casos, la entidad intervino en situaciones que abarcan desde agresiones físicas y psicológicas hasta abuso económico, abandono y negligencia. Las denuncias no solo evidencian la diversidad de manifestaciones de maltrato, sino también la persistencia de situaciones donde la dignidad y el bienestar de las personas mayores resultan comprometidos.
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El organismo informó que la cantidad de reportes incluye también vulneraciones de derechos fundamentales, lo que repercute en la calidad de vida y la salud de quienes forman parte de este grupo etario. Demetrio Vicente, director ejecutivo de Conape, afirmó en un comunicado: “Ante esta realidad, no basta con generar conciencia; es necesario promover entornos seguros, fortalecer los mecanismos de protección social, garantizar el acceso a justicia, servicios oportunos y fomentar una cultura de buen trato que reconozca el valor, la experiencia así como las contribuciones de las personas mayores a la sociedad”, citado por una publicación de Diario Libre.
Las intervenciones institucionales se desarrollan en el marco de la Ley 352-98, que asigna a Conape la responsabilidad de velar por el bienestar y la garantía de los derechos de los adultos mayores en República Dominicana.
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El organismo subrayó que el maltrato hacia las personas mayores muchas veces permanece oculto o invisibilizado, lo que dificulta su detección y atención. Por este motivo, reiteró la urgencia de reforzar los sistemas de protección social y de asegurar que las víctimas reciban asistencia jurídica y apoyo especializado.
Bajo el lema “Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores”, la entidad destacó la importancia de fomentar una cultura que valore el aporte y la experiencia de los adultos mayores. En su mensaje institucional, el organismo sostuvo que la atención especial a personas mayores con discapacidad o en condición de dependencia debe ser una prioridad para garantizar su autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos.
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El comunicado difundido por Conape puntualizó la relevancia de la fecha, recordando que el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 66/127. Esta conmemoración busca sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de erradicar todas las formas de violencia contra las personas mayores y de promover el respeto irrestricto a sus derechos.
En ese contexto, la institución reiteró su compromiso de continuar impulsando políticas, programas y acciones orientadas a la protección integral de los adultos mayores en todo el país. “El compromiso es seguir fortaleciendo la prevención y la atención, en coordinación con otros actores sociales y comunitarios”, expresó Demetrio Vicente.
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Las estadísticas divulgadas por Conape muestran el desafío que enfrenta la sociedad dominicana para garantizar condiciones de vida dignas a las personas adultas mayores. El llamado institucional apunta a la participación de todos los sectores sociales para avanzar hacia una protección efectiva de este grupo poblacional.
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