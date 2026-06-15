Calendario OFICIAL Beca Benito Juárez 2026: cómo se distribuyen los pagos a todos los beneficiarios de prepa

Los pagos de la Beca Benito Juárez comenzarán este lunes 15 de junio (X@Julio_LeonT)

El calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez correspondiente al bimestre mayo-junio se dio a conocer el día de hoy.

La política forma parte de los Programas para el Bienestar promovidos por el Gobierno de México y está dirigida a todas las personas que estudian el nivel bachillerato o profesional técnico bachiller en alguna institución pública del país.

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En 2026, el apoyo económico de 1.900 pesos se entrega cada dos meses a los participantes, utilizando la tarjeta del Banco Bienestar. Además, la distribución sigue un orden basado en la letra inicial de la CURP de cada titular.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

Calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos de la Beca Benito Juárez se llevarán a cabo de forma ordenada del lunes 15 al viernes 26 de junio.

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Lunes 15 de junio: apellidos con iniciales A, B.

Martes 16 de junio : apellidos con iniciales C.

Miércoles 17 de junio : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 18 de junio: apellidos con iniciales G .

Viernes 19 de junio : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 22 de junio : apellidos con iniciales M .

Martes 23 de junio : apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 24 de junio : apellidos con iniciales R .

Jueves 25 de junio : apellidos con iniciales S .

Viernes 26 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Para cualquier duda o aclaración, se puede consultar los canales oficiales del programa que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Los pagos del bimestre mayo-junio de la Beca Benito Juárez se llevarán a cabo del 15 al 26 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)

¿Cómo comprobar si ya me llegó el depósito?

El Buscador de Estatus permite consultar el saldo accediendo a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ e ingresando la CURP. También se puede llamar al 800 900 2000 y proporcionar los 16 dígitos de la tarjeta para recibir información sobre el pago.

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Otra opción consiste en descargar la app del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta vinculada, además de utilizar los cajeros automáticos del mismo banco para realizar la consulta.

Impacto social y ampliación de cobertura

La política de Becas para el Bienestar se ha consolidado como un pilar fundamental para garantizar el acceso a la educación en México en los próximos años. Al finalizar 2025, el número de beneficiarios de los tres apoyos educativos más relevantes alcanzó los 13 millones, con una inversión superior a los 128,000 millones de pesos.

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Dentro de este total, más de ocho millones de estudiantes recibieron la Beca Rita Cetina, mientras que cuatro millones fueron apoyados a través de la Beca Benito Juárez. Por otro lado, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro contó con la participación de más de 40,000 jóvenes.

Las estimaciones para 2026 afianzan la integración de estos apoyos en el sistema educativo nacional, con el objetivo de asegurar que la totalidad de los niños, niñas y jóvenes en México continúen sus estudios dentro de las aulas.

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