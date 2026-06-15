La encuesta que mira un sector del Gobierno sobre la situación de Manuel Adorni y las figuras que empiezan a crecer

La oposición quiere interpelar al jefe de Gabinete (EFE/Matías Campaya)

A pesar de las críticas que viene recibiendo por parte de propios y ajenos, el presidente Javier Milei continúa sosteniendo en el cargo a Manuel Adorni y por el momento se mantiene firme en la decisión de que no dé un paso al costado mientras está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, pero en los próximos días es probable que deba enfrentarse en el Congreso a un intento de destitución.

Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado hay proyectos para interpelar al jefe de Gabinete incluso con pedidos de moción de censura, una figura constitucional que establece la remoción del funcionario si se aprueba con el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de los miembros de ambos recintos.

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El llamado al ministro coordinador para que vaya a dar explicaciones sobre los más de 300 mil dólares que argumentó que ganó invirtiendo en criptomonedas es apoyado por la mayoría de los bloques parlamentarios, incluido -en principio- el PRO.

La propia vicepresidenta Victoria Villarruel, alejada desde hace tiempo de la Casa Rosada, le reclamó a Adorni que se presente a dar el informe de gestión este mes y no recién en julio, como informó por las redes sociales.

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La cúpula libertaria sostiene a Adorni

Por su parte, la cúpula libertaria lo sigue respaldando y quienes llevan adelante la estrategia política del oficialismo aseguran que, si bien este hecho afectó la imagen general de la administración, no los afectará en las urnas en 2027.

No obstante, un sector del Gobierno analizó en profundidad la semana pasada el último informe elaborado por Enter Comunicaciones, que abordó el impacto digital que generó la declaración jurada del jefe de Gabinete, tras su presentación ante la Oficina Anticorrupción.

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El documento, que circuló por varios despachos de Balcarce 50, reveló que hubo una reacción inmediata y masiva en las redes sociales luego de la difusión de los datos patrimoniales del funcionario.

La consultora destacó que la frase “ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos” no solo detonó debates éticos, sino que marcó el inicio de una crisis de reputación que escaló rápidamente en el ecosistema digital.

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Según los datos recolectados, las menciones a Adorni en las distintas plataformas se triplicaron entre el 10 y el 11 de junio, llegando a superar las 323.000 referencias en un solo día y estableciendo un récord dentro de las controversias que rodearon su figura.

Los argumentos de Adorni generaron distintas reacciones en las redes sociales

Este pico superó otros hitos previos, como la difusión de imágenes de su propiedad en un country o la investigación judicial sobre sus viajes, reflejando la magnitud del escándalo digital vinculado a su patrimonio.

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El informe remarca que el 76,5% de las interacciones sobre este caso tuvieron un tono negativo, combinando indignación ciudadana, ironía y fuertes cuestionamientos tanto de opositores como de votantes oficialistas desencantados.

Dentro de este último segmento, la consultora señaló que las redes pusieron el foco en la contradicción entre el discurso de austeridad de la gestión de Milei y la regularización de fondos previamente no declarados.

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En tanto, la explicación sobre la adquisición de criptomonedas y la existencia de un “pendrive” con esos activos fue uno de los puntos más cuestionados, generando memes y burlas que circularon de manera viral.

El análisis de Enter Comunicaciones también registró cómo Adorni se mantuvo durante más de 24 horas como el principal trending topic en la plataforma X, acompañado de keywords como “corrupto”, “pendrive”, “evasor” y “mintió”.

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El análisis detalló que la noticia se mantuvo en la agenda en la web durante toda la jornada, con una alta incidencia de comentarios escritos que superaron al número de likes, lo que para la consultora revela la necesidad de la audiencia de expresar su opinión de manera explícita frente a este tema.

La casa que Adorni compró en el Country Indio Cuá Golf Club

Siempre según este estudio, aunque una minoría intentó instalar el cierre de la discusión, defendiendo la transparencia del funcionario, la mayoría de las voces digitales manifestaron escepticismo y exigieron respuestas más claras sobre el origen y la declaración de los bienes.

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Aunque públicamente el respaldo es unánime, todo lo ocurrido volvió a generar que se hable en el interior del oficialismo sobre los posibles reemplazantes de Adorni, entre los que están el canciller, Pablo Quirno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Solamente el último de ellos integra además la mesa política, principal espacio del Gobierno en el que están representados todos los sectores y se definen las estrategias legislativas y de gestión.

Una de las figuras que viene creciendo en ese ámbito es el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien tiene buena relación tanto con el ala de Karina Milei como con la de Santiago Caputo.

“Es cierto que fue ganando poder, no es ningún monje negro ni nada parecido, como dijo alguno en las redes, pero sí está sumando protagonismo”, reconoció una fuente del entorno del funcionario.

La última reunión de la mesa política, que coincidió con el cumpleaños de Bullrich

Ex concejal del PRO en Vicente López y parte del equipo de Alejandro Finocchiaro durante su paso por el Ministerio de Educación de la Nación, el dirigente se había alejado de la administración pública para hacer una carrera en el sector privado, donde llegó a ser ejecutivo de asuntos corporativos de Philip Morris-Massalin Particulares.

Conoció a Adorni años atrás y los dos construyeron un vínculo profesional de respeto mutuo, al punto de que en el 2023 el entonces vocero presidencial ya lo había convocado para un cargo, pero en ese momento Devitt rechazó la oferta.

Recién en noviembre del año pasado, cuando el secretario de Medios pasó a ser jefe de Gabinete, le insistió a su viejo conocido, que no pudo negarse: “Ahora sí, necesito a alguien con tu perfil para darme una mano”.

Así, dejó su puesto en Philip Morris para absorber la estructura que antes manejaba el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José “Cochi” Rolandi, aunque con un mayor protagonismo en las cuestiones legislativas que su antecesor.

De hecho, gran parte del trabajo de Devitt actualmente es colaborar con Menem y con la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, en las negociaciones con el resto de los espacios en el Congreso con el objetivo de que se aprueben las leyes que le interesan a la Casa Rosada.

Aunque llegó de la mano de Adorni, quienes lo conocen destacan que supo hacer un camino propio y forjar buenos vínculos con todos los actores relevantes del Gobierno y, por ejemplo, se lo vio junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y los Menem durante la sesión en la que se aprobó el Presupuesto 2026.

Por esa cercanía que consiguió con el resto de la cúpula libertaria, es que ponen en duda que se vaya si es que finalmente el ministro coordinador renuncia o si la oposición logra que prospere la moción de censura.