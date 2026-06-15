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Las impactantes fotos de María Becerra como modelo en España: “El límite es el cielo”

La Nena de Argentina sorprendió al compartir una serie de imágenes que dan cuenta de su nueva actividad en Europa

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El ping pong entre María Becerra y Ralphie Choo. Ambos están sentados descalzos en un sofá azul, intercambiando preguntas de unas tarjetas

La cantante María Becerra protagonizó una campaña como modelo para uno de los grandes centros comerciales de Europa. En su debut en España, la artista aparece en una serie de imágenes que combinan ambientes elegantes y cotidianos, acompañada en algunas de ellas por el cantante español Ralphie Choo.

El lema elegido para la campaña, “El límite es el cielo”, sintetiza el espíritu de expansión y ambición que busca transmitir El Corte Inglés. A través de esta colaboración, María se consolida como figura internacional, ya no solo en la música sino también en el mundo de la moda. El anuncio fue acompañado por una serie de fotografías en las que la cantante argentina posa con distintos estilos, alternando entre vestidos vaporosos y prendas urbanas, en espacios iluminados por grandes ventanales que revelan el paisaje de la ciudad de fondo.

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María Becerra, con cabello largo y oscuro, y tatuajes visibles en el cuello y el brazo, mira directamente a la cámara mientras posa en una cama blanca con un top rosa y rojo estampado
La artista María Becerra se muestra con un top ajustado de manga larga estampado en una sesión fotográfica que podría estar relacionada con El Corte Inglés.

La campaña no solo se limita a las imágenes estáticas. Desde la empresa, se difundió un video del backstage donde puede verse a María Becerra y Ralphie Choo compartiendo un momento distendido, ambos descalzos y sentados en un sillón. En ese ambiente relajado, los artistas aprovechan para intercambiar preguntas sobre gustos personales y referencias culturales, mostrando una faceta más íntima y espontánea.

El video de backstage permitió acceder a la química entre los dos artistas, quienes acabaron de conocerse en el marco de esta producción. La conversación inició con una invitación de María a romper el hielo: “Recién nos estuvimos conociendo un poquito y charlando, pero ahora vamos a tener la oportunidad, creo yo, de conocernos un poco más con estas preguntitas que nos vamos a hacer”.

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María Becerra sentada, vestida con una blusa de manga larga roja y negra con detalles rosas y jeans azules, sosteniendo un teléfono fijo blanco
María Becerra se muestra pensativa mientras posa con un conjunto moderno para una campaña de El Corte Inglés, sosteniendo un teléfono.

Durante el intercambio, Ralphie Choo consultó sobre la música que suele escuchar Becerra al entrenar. La cantante respondió con espontaneidad: “La verdad, soy bastante normie con la música para entrenar. O sea, escucho lo típico que escuchás: Britney Spears...”. Ante la sorpresa de su colega, Becerra amplió: “Pero yo creo que las girls cuando entrenamos, mucho Britney, mucho Lady Gaga”.

La conversación continuó con preguntas sobre literatura y cine. Cuando se le pidió elegir un personaje de libro o película con quien le gustaría ser amiga, María mencionó: “Yo amo Alicia en el País de las Maravillas. Es mi libro favorito. El Principito también, pero Alicia en el País de las Maravillas, cuando la primera vez que lo leí me voló la cabeza y me encantaría ser amiga del Sombrerero.

María Becerra yace boca abajo en una cama con sábanas blancas, mirando a la cámara. Viste una blusa estampada roja y rosa. Su mano izquierda está tatuada
La cantante argentina María Becerra posa de manera relajada para la campaña de El Corte Inglés, mostrando un estilo fresco y moderno.

Al abordar escenas de películas en las que quisiera estar presente, la artista destacó la saga de los Avengers: “Bueno, hay una peli que me re ceba, ¿Viste los Avengers, la última, la que matan a Thanos, que se junta con la de las gemas? Hay una escena final donde los Avengers están por derrotar Thanos, pero se abren los portales de todos lados y aparecen todos los Avengers zarpados y en una entra Black Panther con toda la gente de Wakanda. Me encantaría ser…”. Ralphie Choo interviene: “Ah, y formar parte de Wakanda, ¿no?”, a lo que Becerra respondió con contundencia: “Sí, formar parte de Wakanda. Me encantaría, te juro.”

En tanto, la propuesta visual de la colección se articuló en torno a una estética que fusionó lo moderno y lo relajado. Las imágenes distribuidas mostraron a María Becerra en diversas poses: de pie junto a una ventana con luz natural, sentada en la cama o recostada sobre las sábanas, alternando prendas como vestidos blancos estructurados y conjuntos urbanos de jeans y camisetas estampadas.

Maria Becerra, con vestido blanco y sandalias, se apoya en una pared y usa auriculares. Ralphie Choo, descalzo, está sentado con camisa blanca y corbata
Maria Becerra, de pie con auriculares, y Ralphie Choo, sentado en un banco, posan en una estilizada sesión de fotos para El Corte Inglés.

El entorno, dominado por grandes ventanales y vistas urbanas, aportó un aire cosmopolita y actual. En las fotos compartidas en redes, la cantante apareció tanto sola como en compañía de Ralphie Choo, quien también lució atuendos de la colección. La presencia de ambos descalzos en varias tomas contribuyó a reforzar la idea de espontaneidad y cercanía.

El juego de contrastes entre la sofisticación de las prendas y la naturalidad de las actitudes buscó conectar con un público joven y globalizado, para quien la moda es una extensión de la personalidad y los intereses culturales.

Maria Becerra, descalza, con top rosa y rojo estampado y jeans anchos. De pie junto a una pared blanca y un ventanal con vista a la ciudad. Cama y lámpara de mesa
Maria Becerra posa con un look casual y moderno en una habitación luminosa con vista a la ciudad, como parte de una campaña para El Corte Inglés.

A través de esta campaña, el referente comercial europeo con sede en España apostó por una narrativa visual que priorizó la autenticidad y la frescura. La inclusión de un video backstage, donde los artistas compartieron confidencias, consolidó la estrategia de mostrar a las figuras invitadas no solo como modelos sino como protagonistas de historias personales reconocibles.

El resultado es una colección que posiciona a María Becerra como rostro internacional de la moda, integrando su identidad artística y personal a una apuesta estética de alcance europeo.

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