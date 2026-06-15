El llamativo entrenamiento del Dibu Martínez con pelotas de voley en plena recuperación para su debut en el Mundial 2026

Emiliano Martínez ultima detalles en su recuperación de la fractura en el dedo anular de la mano derecha antes del debut oficial de la selección argentina en el Mundial 2026. El arquero se encamina a ser titular el martes 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium, aunque dejó imágenes peculiares en los entrenamientos. Dibu fue exigido de forma progresiva para no agravar sus dolores y, más allá de que siempre afirmó que “estaba bien”, reformularon junto al cuerpo técnico ejercicios.

En las últimas prácticas, el arquero de Aston Villa practicó en varios momentos con pelotas de voley, las cuales son más blandas y ligeras que una de fútbol. Diego Monroig, periodista que cubre el día a día de la selección argentina para ESPN, explicó la medida del Dibu Martínez en las prácticas. “Está entrenando con pelotas de voley. Son pelotas de voley. De la cintura para arriba, tuvo que rechazar la oficial. No apareció el bombazo con la Trionda (pelota oficial del Mundial 2026)”, explicó.

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Infobae estuvo presente en los últimos ensayos del plantel dirigido por Lionel Scaloni y logró divisar cómo el Dibu trabajó en detalles pequeños para tratar el proceso de recuperación: en cada uno de los ejercicios, Martínez evitó utilizar su mano derecha para levantarse siempre que pudo. Cada vez que se tiraba al piso, hacía fuerza con la izquierda, evitando forzar la zona lastimada. Un cuidado extra para llegar a tono al estreno. La exigencia fue aumentando con el correr de los días y se lo vio atajando el balón con ambas manos.

“Alguien me decía que van a ver en el último entrenamiento (antes del debut) cuál es la exigencia del Dibu. Si continúa de esta manera, mezclando algunos ejercicios livianos con la Trionda y otros con la pelota de voley, evidentemente van a dejar la exigencia máxima en el partido. Si le llegara a molestar, está hablado que podría llegar a infiltrarse. No está la decisión tomada. Él va a tener un tutor en el anular derecho y por afuera del guante. Estuvo entrenando los últimos días con el dedo chiquito y el dedo anular unidos”, reveló el periodista.

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El entrenamiento del Dibu Martínez antes del debut en el Mundial

A lo largo de los días de entrenamiento, el arquero de 33 años dejó un mensaje de tranquilidad cuando fue consultado por los periodistas sobre su situación. “Estamos bien, estamos bien”, repitió en varias oportunidades, en línea con los pulgares arriba y el puño en alto.

Durante 45 minutos de la práctica del sábado, el oriundo de Mar del Plata trabajó bajo la supervisión directa de Pablo Capuchetti, kinesiólogo de la Albiceleste, que se mantuvo a pocos metros del arquero y siguió de cerca cada movimiento. El propio arquero, consciente del foco que genera su evolución, se mostró abrazado al integrante del cuerpo médico y dijo ante los presentes, entre ellos Infobae: “Tengo al mejor fisio”.

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La lesión se produjo antes de la final de la Europa League contra Friburgo. Aun así, atajó todo el partido y celebró el título del Aston Villa antes de iniciar un proceso estricto de rehabilitación para llegar en condiciones al torneo con Argentina, que defiende la corona conseguida en Qatar hace tres años y medio. Su presencia como titular en el estreno aparece casi como un hecho. En el plantel están Gerónimo Rulli y Juan Musso como alternativas, mientras Martínez busca recuperar su mejor forma para ocupar el arco desde el primer partido.

El gesto de Dibu Martínez en el entrenamiento de la selección argentina

La recuperación del arquero también abrió paso a una gestión específica en el predio de la AFA en Ezeiza. Después del impacto que provocó la fractura sufrida por Martínez en la final de la Europa League y antes del viaje de la delegación a Kansas City, surgió la necesidad de reforzar el trabajo sobre la lesión.

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En ese contexto, Marcelo Aztarbe, responsable de Compras y Seguros en la AFA, se comunicó con Francisco Francesch y Leandro Ramírez, creadores de Artogrip, quienes hablaron con Infobae y contaron el detalle de la historia. El elemento es un plástico elástico desarrollado para que los deportistas protejan la articulación de los dedos tanto en competencia como después de una lesión.

La historia de ese contacto tuvo una particularidad: hubo cinco intentos insistentes para localizar a uno de los protagonistas de esa gestión. Ese movimiento se integró al operativo montado para que Martínez llegue en condiciones al debut del martes 16 de junio.

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