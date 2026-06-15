La increíble historia detrás del artículo 3D que compró la AFA por la lesión que sufrió Dibu Martínez en su dedo: “Ojalá lo ayude a estar mejor”

El artículo que la AFA compró para ayudar a Dibu Martínez tras su lesión

(Desde Estados Unidos) Hay veces que un llamado te puede cambiar la vida. Y en este caso, así sucedió. Con la particularidad que fueron cinco insistentes intentos para contactar a uno de los protagonistas de esta increíble historia. Después del susto que tuvieron todos en la selección argentina por la fractura en el dedo anular que sufrió Dibu Martínez en la final de la Europa League con el Aston Villa en la previa al Mundial, justo antes de que la delegación tome el vuelo con destino a Kansas City, una visita al predio de la AFA en Ezeiza marcó la necesidad de trabajar en la recuperación del arquero campeón del mundo.

La leyenda cuenta que Marcelo Aztarbe, el responsable de Compras y Seguros en la casa madre del fútbol argentino, se comunicó con Francisco Francesch y Leandro Ramírez, los creadores de Artogrip, un elemento de plástico elástico desarrollado con la intención de que los deportistas puedan cuidar la articulación de sus dedos frente a competencias y para el después de una lesión. “Yo ya estaba probando hacer unas férulas con 3D y demás. Esto no son férulas, son otra cosa. Y Lean me manda un mensaje por Instagram un día y me dice: ‘Che, podríamos intentar hacer algo para reemplazar la cinta. Estoy cansado de que gastemos tanto en cinta y no hay nada. Mandémosle’. Yo agarré el viaje enseguida, le dije que sí y nos pusimos a diseñar. Estuvimos un largo tiempo haciendo prototipos, por más que nada el tema de las medidas de los dedos o que no sean muy duros ni muy blandos y muchos otros temas, hasta que llegamos a un modelo funcional y lo subimos en Instagram. Mar del Plata Web, que es una página de acá, nos hizo una nota que se hizo muy viral. Y tras eso, primero regalamos muchos acá en la ciudad, como 15 paquetes de nuestro producto a distintos dojos y lugares para que lo conozcan. Al día siguiente lo largamos a la venta y una vez que lo largamos a la venta, al otro día yo estaba en lo que es nuestro taller junto a Lean y él en joda me dice ‘Che, Fran, viste que el Dibu se rompió el dedo. ¿Te imaginás que nos llamaran a nosotros’ En chiste, ¿viste? Yo me voy a tomar un café con mi viejo, que es algo que suelo hacer todos los días, y mientras estoy tomando un café con mi viejo, Marcelo nos manda mensaje por Instagram y nos llama cinco veces. Pum, pum, pum, llamada, llamada, llamada. Nosotros emocionados. Le digo: ‘Llamame´, y le paso mi número sin entender todavía si era real o era una joda, viste, porque no es algo que te pase todos los días y estábamos conmocionados. Le digo a mi viejo: ‘Creo que me están llamando de la AFA, quieren el producto’. Le digo: ‘Me voy afuera, tengo que hablar por llamada’. Y él me dice: ‘No, boludo, quedate acá adentro, yo también quiero escuchar’. Salí igual porque no, no estaba pensando nada en ese momento en mi cabeza. Y ahí fue cuando nos contactó Marcelo diciendo que necesitaban los grips para el arquero de la Selección”, relató Fran en su charla con Infobae.

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En una jugada del destino, esa broma de su amigo se transformó en real. Y luego eso, se produjo una reunión contrarreloj para que estos “grips” de plástico elástico llegaran a manos del equipo médico de la selección mayor que tiene a su cargo Daniel Martínez.

Francisco Francesch y Leandro Ramírez junto a Marcelo Aztarbe, gerente de compras de la AFA, en el predio de Ezeiza

“El viernes 22 de mayo fue cuando nos contactó Marcelo, a las 15 horas. Se me caían las lágrimas prácticamente. Tuve que hacer fuerza para poder responderle. Cuando le respondimos nos dijo que necesitaba nuestro grip, que era para el Dibu, y que le iba a pasar nuestro número al médico de la Selección, para hablar de qué es lo que necesita. Yo entro, pago el café para irme apurado, porque lógicamente le quería contar a Lean, que está en el taller trabajando, lo que pasó. Llego medio emocionado, Lean me mira, se para y me dice: ‘¿Qué pasó, qué pasó?’. Le digo: ‘Nos contactaron de la AFA, nos tenemos que ir a Buenos Aires la semana que viene’. Encima Daniel Martínez nos aclaró que tenía que ser antes del viernes de la semana siguiente, pues se tenía que ir a EEUU. Con Lean nos abrazamos, nos emocionamos. Obvio, a Daniel Martínez le dijimos que sí, a pesar de que la realidad es que estábamos muy justos con los tiempos, porque nos pidieron distintos grosores y medidas para el Dibu, para que sea más o menos restrictivo a la hora de usar los grips. Dimos el sí, y de esa noche hasta el martes de la semana que viene estuvimos trabajando día y noche con los grips para poder llegar a tiempo. Llegamos justo, que es el paquete que tiene como cien grips. Es especial el del Dibu y de ahí nosotros salimos para lo que es Buenos Aires para ir al predio de la AFA”, relató Francisco, que contó que los tres minutos por reloj que estuvieron parados en el portón del complejo Lionel Messi fueron eternos.

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“Una vez que llegamos nos recibió Marcelo, que es un genio. Súper cálido con el trato, con todo. No tenemos palabras para agradecerle. Daniel Martínez también, otro genio, nos trató rebién y nos sirvió café. Todos muy amables, muy buena onda. Después de eso, Marcelo nos pide que nos subamos a su camioneta y nos lleva a donde están los jugadores y los médicos. Ahí nos recibe Martínez y nos dice que pasemos a donde están los kinesiólogos, fisios y demás personal del equipo médico. Nos presenta a todos, re buena onda todos, y nos dice: ‘Che, bueno, contanos’. Nosotros sacamos, la verdad no teníamos tanto para contar, también estábamos nerviosos por lo lógico de la situación y le digo: ‘Bueno, en vez de contarte, mejor te lo mostramos’. Sacamos los grips. Y en ese momento sacaron los grips y se pusieron a ver, a ver si podían llegar a funcionar o no para lo del Dibu, junto al kinesiólogo que más suele tratar al Dibu. Fueron dos minutos donde los vieron y demás. A nosotros también se nos hizo eterno, teníamos el corazón en la garganta jaja viendo qué iba a pasar, hasta que el kinesiólogo del Dibu dijo: ‘Sí, nos van a servir para esto". Ahí nos volvió el alma al cuerpo, nos pusimos recontentos, nos agradecieron. Después, estuvimos charlando un rato más y nos hicieron un tour por toda la AFA, por todo el predio”, agregó uno de los creadores de estos elementos para los deportistas.

Parte de los grips que se llevó la AFA para Kansas City y probarlos en la recuperación de Martínez

Luego de esa visita que nunca olvidarán en su vida al corazón de la Selección campeona del mundo, ambos se volvieron a Mar del Plata con el sueño de que uno de los arqueros más influyentes en la historia de la Albiceleste pueda usar su creación. “Nos dijeron que todavía no los usó, pero que es posible que más adelante en el tratamiento se los ponga”, dijo Francisco.

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Después de un largo tratamiento, Martínez recién pudo volver a entrenarse con normalidad, o sea utilizando el guante en su mano derecha hace unos días. Mostró varios signos de dolor en la práctica con el resto de los guardametas y el entrenador Martín Tocalli, pero todo parece indicar que será de la partida en el estreno de la Copa del Mundo frente a Argelia este martes desde las 22 (hora argentina) en Kansas City.

“Son de plástico elástico. Te permiten lo que es cerrar la mano, o sea, para el lado que tenés que cerrar la mano se puede hacer, pero impide que los dedos se te doblen tanto para atrás como para los costados. Le da soporte al dedo justamente para las lesiones o para evitar las lesiones”, aclararon los dueños de Artogrip. “Lo único que te podemos decir es que ojalá lo ayuden al Dibu con su lesión y que vamos por la cuarta estrella. Ojalá hayamos sido de ayuda para nuestra Selección”.

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Francisco y Leandro en el predio de la AFA tras dejar los grips para Dibu Martínez