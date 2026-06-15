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Mario Pergolini se conmovió por la muerte de Gaspi: “Él quería que vuelva a hacer Caiga quien caiga”

El conductor recordó el impacto íntimo de la noticia y reconstruyó cómo se enteró de la tragedia que terminó con su vida mientras repasó el vínculo que tuvieron y las charlas compartidas

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El recuerdo de Gaspi por Mario Pergolini en Vorterix

El impacto de la noticia sobre la muerte de Gaspi atravesó de lleno a Mario Pergolini, quien no ocultó la conmoción que le generó enterarse del trágico accidente que terminó con su vida. “La verdad que lo de Gaspi me mató ayer”, confesó Pergolini al iniciar su relato en su programa de Vorterix, dejando en claro la magnitud del golpe emocional. La pérdida del creador de contenido y humorista fue, para el conductor, un acontecimiento inesperado y difícil de asimilar.

A lo largo de la conversación, Pergolini recordó los múltiples intercambios que mantuvieron en los últimos años. “Habíamos hablado un montón de veces porque, ¿viste? Él tenía una cosa con Caiga, relató, aludiendo al vínculo especial que Gaspi sentía por el mítico programa televisivo. No era casual que el joven usara el traje típico del show; según Pergolini se trataba de una especie de tributo y de una manera de mantener viva una estética que marcó a varias generaciones.

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Gaspi
Pergolini recordó que Gaspi mantenía un vínculo especial con Caiga Quien Caiga y usaba el traje del programa como tributo

En una de esas charlas, Gaspi le compartió su deseo de revivir aquellos años dorados. “Me mandaba mensajes, me decía: ‘Quiero hablar con vos, que hay que volver a hacer lo que hacías antes’. Yo le decía: ‘No hay forma de que vuelva a hacer eso’”, recordó Pergolini, dejando entrever la nostalgia y el anhelo que el humorista tenía por aquella época. La negativa no fue un cierre, sino el punto de partida para nuevas conversaciones y una relación basada en la admiración mutua.

El recorrido de Gaspi y su evolución creativa

El conductor valoró especialmente la evolución artística de Gaspi, sobre todo en la última etapa de su carrera. “Cada vez que veía alguno de sus videos, sobre todo los últimos, me gustaba lo que estaba haciendo”, reconoció Pergolini. En su opinión, el joven aportaba “una creatividad superinteresante”, una marca personal que lo distinguía en el universo de los creadores de contenido digital.

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La vuelta de Mario Pergolini a la television
Gaspi le proponía a Mario Pergolini volver a hacer el estilo de CAIGA, aunque el conductor descartó ese regreso

Gaspi no solo destacaba por su humor, sino también por la capacidad de reinventarse y superar obstáculos personales. “Todo lo que le fue pasando a él en su vida personal, todos los cambios que hizo, toda la superación, tal vez cómo volvió a por lo que le gustaba a él, ¿no? Toda esa parte multimedia, videos, dirección, humor”, comentaron al aire. La persistencia y la pasión por el medio audiovisual se convirtieron en motores de su último ciclo profesional.

Durante los últimos años, Gaspi se había consolidado como referente en redes sociales y plataformas digitales, combinando dirección, humor y producción audiovisual. La noticia de su fallecimiento sorprendió a colegas y seguidores, que veían en él a un creador en plena madurez artística. El sentimiento de injusticia fue una constante entre quienes lo conocieron de cerca.

Gaspi y Lucas Vignale fallecidos en el accidente en Brasil
Gaspi y Lucas Vignale fallecidos en el accidente en Brasil

Lo sucedido generó una ola de tristeza e incredulidad en el ambiente mediático. “Totalmente injusto. E inesperado también y trágico”, sintetizó una de las voces cercanas al conductor, reflejando el desconcierto generalizado. Para el círculo de Pergolini, la pérdida de Gaspi no solo fue sorpresiva, sino que dejó un vacío difícil de llenar.

El propio Pergolini admitió que la noticia “lo había golpeado por todos lados”. La sucesión de mensajes y recuerdos con Gaspi, sumados a la admiración por sus contenidos recientes, hizo que la conmoción fuera aún mayor.

Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar, había atravesado desafíos personales y profesionales que lo llevaron a reinventarse. “Estaba en una buena etapa, o sea, totalmente injusto.” La idea de que su vida y su carrera se truncaran en ese momento acentuó la sensación de tragedia.

La reacción inmediata del entorno fue de apoyo y acompañamiento. El recuerdo del youtuber, tanto en lo personal como en lo artístico, se instaló rápidamente en redes sociales y medios de comunicación. La impronta que dejó en la comunidad digital y televisiva fue reconocida por colegas, seguidores y figuras históricas del entretenimiento argentino.

Gaspi
El legado de Gaspi fue reconocido en redes sociales y medios, donde colegas y seguidores destacaron su lugar en el humor digital argentino

El vínculo entre Gaspi y Pergolini trascendió lo generacional. La admiración que el joven sentía por el creador de Caiga Quien Caiga era correspondida por la valoración que el conductor tenía hacia la capacidad de Gaspi para innovar en el humor digital.

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