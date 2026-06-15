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Impacto en el Mundial 2026: se confirmó el despido de un entrenador tras ser goleado en el debut

A pesar de que todavía no se completó la primera jornada del inicio de la Copa del Mundo, la selección de Túnez se quedó sin técnico

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Sabri Lamouchi fue despedido en Túnez (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)
Sabri Lamouchi fue despedido en Túnez (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

La Federación Tunecina de Fútbol despidió al entrenador Sabri Lamouchi horas después de la derrota por 5-1 ante Suecia en Monterrey, una decisión tomada tras el debut de Túnez en el Mundial 2026. La noticia generó un fuerte impacto en el seleccionado, ya que fue cesado de su cargo después de un solo partido. La decisión apresurada también se relaciona con una racha de resultados que ya incluía otra goleada, 5-0 frente a Bélgica, antes del torneo

En su comunicado oficial, la federación informó que “se ha firmado oficialmente el acuerdo para el despido y la destitución del seleccionador Sabri Lamouchi”. El mismo texto añadió que se prevé el nombramiento de Munther Al-Kabeer como técnico provisional para completar los partidos de la Copa del Mundo y que la Oficina Universitaria tramitará el visado para incorporar al entrenador de la selección olímpica, Anis Boujlaban, al cuerpo técnico.

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Lamouchi, de 54 años, había asumido el cargo en enero de 2026 en reemplazo de Sami Trabelsi, también despedido después de la eliminación en la Copa África. Su ciclo terminó tras apenas cinco encuentros, con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas.

La caída dejó a Túnez en el fondo del Grupo F con una diferencia de gol de -4, mientras Suecia quedó líder con tres puntos y Japón y Países Bajos sumaron uno cada uno tras empatar. El próximo partido tunecino será ante Japón el sábado 20 de junio.

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La decisión del despido de Sabri Lamouchi se relaciona con los últimos resultados de Túnez (REUTERS/Henry Romero)
La decisión del despido de Sabri Lamouchi se relaciona con los últimos resultados de Túnez (REUTERS/Henry Romero)

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