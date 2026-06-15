La escapada de Antonela Roccuzzo a los parques de Orlando con sus personajes favoritos en plena pasión mundialista

Antonela Roccuzzo compartió una imagen divertida de su recorrido por los parques de Orlando, posando junto al icónico bloque de interrogación del videojuego Super Mario Bros.

La estadía de Antonela Roccuzzo en Estados Unidos se transforma en una ventana a sus días en familia, con Epic Universe como uno de los escenarios principales en pleno fervor mundialista. La esposa de Lionel Messi compartió en Instagram una serie de instantáneas que retratan su escapada por los parques temáticos, acompañando cada publicación con frases que resumen el sentido de su visita: “Descubriendo nuevos mundos y creando recuerdos en familia”.

Las imágenes difundidas la muestran disfrutando de diferentes áreas del parque, rodeada de ambientaciones inspiradas en universos de videojuegos y películas. En una de las fotografías, se la ve posando frente a un bloque amarillo que remite de inmediato al mundo de Mario Bros, mientras en otra sostiene un accesorio con la figura de Mario sobre su cabeza. La elección de estos espacios lúdicos y coloridos refuerza la idea de un viaje pensado para el disfrute familiar y la conexión con sus hijos.

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Antonela Roccuzzo posa con los brazos en alto frente a una elaborada entrada de parque temático durante su visita a Orlando, Florida.

El itinerario de Antonela en Epic Universe incluyó estaciones temáticas que destacan tanto por su diseño visual como por el atractivo de sus propuestas. Varias imágenes la muestran en la zona inspirada en Mario Kart, con elementos emblemáticos del videojuego, como el característico hongo rojo y la decoración a cuadros. En otra escena, se acerca a la entrada de una atracción dedicada a Donkey Kong Country, rodeada de esculturas y ambientación propia del universo Nintendo.

Además, la visita se extendió a sectores ambientados en otras franquicias populares. Una de las postales la ubica frente a una estructura de inspiración vikinga, rodeada de agua y esculturas de dragones, elementos que remiten directamente a la saga “Cómo entrenar a tu dragón”. Aquí, Antonela posa junto a un personaje característico y un dragón de gran tamaño, reforzando el tono lúdico del paseo.

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Antonela Roccuzzo disfruta de su visita a los parques de Orlando, posando alegremente entre un personaje disfrazado y una figura icónica de dragón.

En uno de los registros, se la observa interactuando con el tradicional bloque de signo de interrogación de Mario Bros, escena que evidencia un guiño a los juegos de la infancia y la cultura pop. Esta actitud lúdica se replica en la tienda de souvenirs, donde prueba diademas y posa sonriente ante el espejo, rodeada de productos alusivos al universo Nintendo.

La publicación no pasó inadvertida. Los comentarios de sus seguidores combinaron admiración, humor y mensajes de aliento para la familia Messi. Entre las frases destacadas pueden leerse expresiones como: “Faltan los pichones, ¿disfrutaron también?”, en referencia a los hijos de la pareja, y “La más linda mundial”. Otros usuarios aprovecharon la ocasión para enviar mensajes dirigidos a Lionel Messi: “Hola Anto, cuida bien a Leo, ya es su último debut mundialista y queremos el bi campeonato”.

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Antonela Roccuzzo fue captada tomando fotografías en una atracción de "Cómo entrenar a tu dragón" durante su recorrido por los parques de Orlando.

El tono de los mensajes refuerza la imagen de Antonela como una figura querida y cercana, capaz de generar empatía a través de sus publicaciones cotidianas. La admiración se extiende más allá del ámbito deportivo: “La reina, encima fan de Disney y Universal, como tenía que ser”, escribió uno de los seguidores, mientras que otro agregó: “Es admirada por todo el mundo, que Dios la bendiga y cuide siempre”.

La interacción digital se convierte así en una extensión del viaje, funcionando como puente entre la experiencia personal y el público que sigue cada paso de la familia desde distintos rincones del mundo.

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Antonela Roccuzzo se toma una selfie en un espejo usando una diadema de Mario mientras visita una tienda temática de Super Nintendo World en los parques de Orlando.

Durante su recorrido, apostó por un look cómodo y deportivo, acorde a la dinámica del parque. Lució un conjunto negro de top y shorts, acompañado por zapatillas blancas, lenyes de sol y una mochila negra con detalles lúdicos.

En varias imágenes, se la ve sumando accesorios temáticos a su vestimenta, como la diadema de Mario Bros en la tienda de souvenirs, lo que refuerza la sintonía entre su atuendo y el espíritu del lugar. El look elegido no solo responde a cuestiones de practicidad, sino que también se integra de manera natural a la estética de los espacios y a la narrativa visual que compartió en redes sociales.

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