De la boda secreta que no fue a una ruptura inesperada: los 27 días de casados de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Entre ausencias familiares, compromisos laborales y versiones de conflicto, la pareja puso fin a su relación a 27 días de haberse casado

Guardar

Lo que había comenzado como la celebración íntima de una historia de seis años terminó convertido en la separación más repentina del año. Julieta Prandi y Emanuel Ortega se habían casado apenas un mes atrás, rodeados de pocos pero significativos testigos, con la ilusión de construir una nueva etapa lejos del ruido mediático. Sin embargo, entre versiones de conflictos familiares, compromisos laborales que se cruzaron con la luna de miel y tensiones que empezaron a filtrarse en los medios, esa historia de amor llegó a su fin a solo 27 días del casamiento. Lo que sigue es la cronología de cómo, en cuestión de semanas, todo cambió.

El principio de esta historia reciente ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando la pareja finalmente dio el paso que faltaba: pasó por el Registro Civil de San Isidro para casarse, rodeada por un grupo reducido de familiares y amigos íntimos. Lejos de las celebraciones multitudinarias, las grandes listas de invitados y el despliegue de una boda tradicional, Julieta y Emanuel quisieron que ese momento les perteneciera. Fueron muy pocos los testigos de una jornada que para ambos tenía un significado enorme.

PUBLICIDAD

Después de la ceremonia, ambos hablaron con el equipo de Intrusos (América) y compartieron sus primeras palabras como recién casados. “Estamos muy bien, muy contentos. Gracias. Queríamos que no lo supieran, pero se enteraron. Ayer lo vimos y dijimos: ‘Qué suerte…’”, comentó la modelo y conductora con ironía. “Avisamos con muy poquito tiempo y había algunos que estaban allá, otros, acá, queríamos disfrutar en familia. Éramos 36 personas, muy poquitos, queríamos hacerlo bien íntimo”, detalló.

Descripción: Tras su paso por el registro civil de San Isidro, Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron su primera entrevista como marido y mujer (Intrusos – América)

En medio del panorama, algo más resaltó: la ausencia de figuras importantes de la familia Ortega. Julieta Ortega, hermana de Emanuel, se enteró del casamiento muy poco tiempo antes de la ceremonia y reconoció, entre risas, que avisó a su hermano que no iba a llegar al civil a horario. “Me avisaron el miércoles pasado”, contó en diálogo con el equipo de Los Profesionales de Siempre (El Nueve), al ser consultada sobre cómo se había enterado del enlace. “O sea que me enteré hace dos minutos”, ironizó.

PUBLICIDAD

La convocatoria fue tan de último momento que ella misma aclaró que tenía gente trabajando en su casa durante toda la mañana y que debía volver. “Lo único que le dije fue: Manu, no voy a llegar a la una del mediodía al civil”, recordó entre risas.

La pareja decidió dar el gran "sí" el pasado 15 de septiembre (RSFotos)

Palito Ortega y Evangelina Salazar, los padres del músico, estuvieron presentes en la ceremonia formal. De los hermanos, solo Martín Ortega pudo asistir: Luis estaba dirigiendo fuera de Buenos Aires, Rosario grababa un programa en Europa y Sebastián tampoco estuvo en la cita. Por su parte, Julieta asistió al festejo que se realizó luego del civil, donde le preguntaron si hubiera querido participar más en la organización: “No, somos todos grandes. Cada uno hace su vida. Me pareció perfecto”, señaló sin vueltas. Y aclaró que no sabía exactamente cuándo habían tomado la decisión de casarse, porque su hermano es una persona de perfil muy reservado. “Mi hermano es muy reservado. Yo te miento si te digo que viví todo el proceso”, dijo. “Sé lo que me cuenta cuando me quiere contar, pero después creo que todo lo demás se lo tienen que preguntar a él”.

PUBLICIDAD

La ausencia de figuras claves dio lugar a una serie de versiones sobre el vínculo con la familia del músico. En medio de las repercusiones, Prandi habló en Intrusos (América) al día siguiente y se refirió a lo ocurrido. “Voy a resumir...”, respondió, antes de referirse a la responsabilidad de quienes comunican información en los medios. “El que tiene un micrófono también tiene que tener responsabilidad de lo que comunica”, sostuvo.

La modelo se refirió a la polémica por las ausencias en su boda

“Fue un día de mucha felicidad. Se organizó con poco tiempo, sí, porque también queríamos resguardarlo”, explicó. La conductora señaló que se trataba de un día de semana y que, por ese motivo, algunos invitados podían asistir y otros no. “Vino Julieta (Ortega). A los que le quieran ir a preguntar, le pueden ir a preguntar. Fue todo más que bien”, agregó.

PUBLICIDAD

“Me casé, estoy feliz, estoy con mucho amor, estaban mis hijos, los de mi marido. Estoy bárbara”, expresó. El equipo de Intrusos le preguntó entonces si estaba distanciada de parte de la familia de Emanuel, particularmente de sus hermanos. “Para nada. Estoy bárbara con todos, para nada”, respondió. Luego volvió sobre la necesidad de verificar las versiones antes de presentarlas como información confirmada. “Por eso digo que hay que tener responsabilidad cuando uno dice cualquier cosa”, afirmó.

En medio de ausencias de figuras claves en la vida de Emanuel, los rumores respecto a la tensión familiar con su pareja comenzaron a trascenden (Instagram)

Más adelante, Julieta explicó que la ausencia de algunos familiares no había tenido relación con un conflicto. “Había compromisos previos a esto. Algunos podían, otros no, y nosotros no nos ofendíamos si no podían ese día. Estábamos relajados”, aseguró. “Si nos conocen un poquito, tanto Emanuel como yo somos dos personas muy reservadas”, sostuvo. Luego explicó cómo se había gestado la decisión de casarse: “Es algo que se gestó hace dos meses entre él y yo en una habitación. No lo sabía el mundo. Queríamos evitarnos la prensa”.

PUBLICIDAD

Al cuarto día de casada, Prandi compartió un extenso álbum de fotos tanto del civil como del agasajo posterior, donde se veía a sus padres, a sus suegros y a su cuñada Julieta, junto a Benito, el hijo que tuvo con Iván Noble. Durante este tiempo, la conductora de Sarasa fue la vocera de la relación, mientras que Emanuel mantuvo el perfil bajo que lo caracterizó este tiempo.

Los días avanzaron y, en medio de los primeros días de casados, una obligación personal llevó a Prandi a dar un paso al costado como conductora de los Martín Fierro de Radio 2026, que en un comienzo tenían fecha para el 6 de octubre. La modificación de la fecha de la gala de APTRA, que transmitirá Infobae, obligó al reemplazo de Prandi, que planeaba estar de luna de miel el 21 de octubre, y pasó a ocupar su lugar Luciana Rubinska.

PUBLICIDAD

La celebración de cumpleaños de la actriz Julieta Ortega. En las imágenes, la homenajeada se encuentra junto a una mesa con varias tortas de cumpleaños mientras los asistentes aplauden y conversan

Otro tema que surgió en el medio fue la nueva apelación presentada por la defensa de su exmarido, Claudio Contardi, condenado a 18 años y medio de prisión por abuso sexual. En diálogo con LAM (América), la modelo comentó al respecto. Lejos de mostrarse preocupada ante este nuevo movimiento judicial, Prandi dejó en claro que confía en el proceso. “Por supuesto, tiene estrategias legales para apelar una o dos veces más, pero es muy difícil que después de que Casación haya confirmado una sentencia, esto se revierta”, expresó. Luego remarcó: “La verdad que estoy muy tranquila”.

La reacción de Prandi llegó después de que los abogados de Contardi recurrieran ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. La defensa buscaba revertir el fallo que condenó al empresario a 18 años y seis meses de prisión por abusar sexualmente de la conductora.

PUBLICIDAD

Julieta Prandi aclaró su relación con Julieta Ortega al definirla como la hermana de su marido y no como una amiga (Video: SQP, América TV)

Para sumarle tensión al panorama familiar, Prandi se ausentó del festejo de cumpleaños de Julieta Ortega, que abrió un nuevo capítulo en esta historia. “Es la hermana de mi marido, no es mi amiga”, afirmó la modelo en una nota con SQP (América TV), en referencia a la cuñada con la que comparte vínculo familiar a través de Emanuel.

La definición llegó después de que el festejo de cumpleaños de la actriz, realizado en su casa junto a familiares y amigos cercanos, generara repercusión mediática por la ausencia de Prandi y Emanuel, a comienzos de octubre. Para sumar otro condimento, entre los invitados estuvo presente Ana Paula Dutil, expareja del cantante y amiga histórica de Julieta Ortega. La coincidencia de ambas situaciones, sumada al reciente casamiento de Emanuel con Prandi el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, instaló el debate sobre el estado de la relación familiar.

PUBLICIDAD

Finalmente, la separación llegó este lunes 12 de octubre por la noche con un mensaje tan contundente como inesperado. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió Prandi, en un mensaje que confirmó la ruptura tras un vínculo que había comenzado durante la pandemia.

El comunicado de Prandi sobre su separación con Emanuel Ortega (Instagram)

“Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, sostuvo. La frase surgió en medio de versiones previas sobre un vínculo tirante con sus cuñados, algo que la propia conductora había desmentido en distintas ocasiones, al tiempo que remarcaba su buena relación con sus suegros, Palito y Evangelina.

“Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables”, señaló. Cerró el comunicado con un pedido explícito de respeto hacia la decisión tomada: “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”.

La noticia, que se presentó de modo unilateral de parte de la conductora, causó estupor en el mundo del espectáculo, con la ceremonia del arroz y el brindis de los recién casados todavía flotando en el ambiente. Casi en tiempo real, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) la versión que, según contó, circulaba desde hace meses. “A nosotros nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo”, relató el conductor del ciclo. A partir de ahí, surgieron todo tipo de rumores, pero ninguno de los involucrados se refirió al tema.

Entre el silencio que la pareja intentó preservar desde el día de su casamiento y las versiones que fueron apareciendo semana a semana, la separación de Prandi y Ortega terminó confirmándose de la manera más directa. Lo que había comenzado como una boda íntima, alejada de la exposición pública, se transformó en apenas 27 días en el final de una relación de seis años. Con ese comunicado, Prandi buscó cerrar la historia a su manera, antes de que las especulaciones ocuparan el lugar de su propia versión.