Julieta Prandi habló de la estrategia de su exmarido para anular su condena: “Mis hijos le tienen terror”

Julieta Prandi habla sobre el pedido de anulación del juicio por parte de su ex pareja (LAM. América)

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Julieta Prandi se refirió a la nueva apelación presentada por la defensa de su exmarido, Claudio Contardi, condenado a 18 años y medio de prisión por abuso sexual. En diálogo con LAM (América), la modelo aseguró que sus hijos están en paz desde que el empresario quedó detenido y contó como atraviesan esta etapa los dos hijos que tuvo con su ex..

La reacción de Prandi llegó después de que los abogados de Contardi recurrieran ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. La defensa busca revertir el fallo que condenó al empresario a 18 años y seis meses de prisión por abusar sexualmente de la conductora.

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El tribunal de Casación ya había confirmado la sentencia que recibió Contardi el 13 de agosto de 2025. Ante esa resolución, los representantes legales del empresario presentaron un recurso con el que pretenden su absolución o, de forma alternativa, la realización de un nuevo juicio.

Lejos de mostrarse preocupada ante este nuevo movimiento judicial, Prandi dejó en claro que confía en el proceso. “Por supuesto, tiene estrategias legales para apelar una o dos veces más, pero es muy difícil que después de que Casación haya confirmado una sentencia, esto se revierta”, expresó. Luego remarcó: “La verdad que estoy muy tranquila”.

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Julieta Prandi habló sobre el jucio a su ex marido (Intrusos. América)

Durante la entrevista, el cronista le consultó a la modelo por el planteo de la defensa de Contardi. Según trascendió, los abogados buscan que se realice un nuevo debate en el que puedan confrontarse las versiones de ambos y que la denunciante responda preguntas frente a otro tribunal.

Prandi señaló que ese reclamo no es reciente y que ya fue analizado en instancias anteriores. “Fue rechazado por Casación”, sostuvo al comienzo de su explicación.

La conductora recordó que el debate oral se llevó adelante sin jurado popular a pedido de Contardi. “Eso fue un pedido de él antes de que existiera el juicio. Un año antes él pidió que fuera sin jurado. De hecho, yo me opuse y se hizo un minijuicio en donde yo pedí que fuera por jurado. Le dieron la razón a él y se hizo el juicio como él quería”, detalló la actriz.

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Julieta Prandi hizo un balance de su año luego de la condena de su exmarido

En ese sentido, Prandi también aludió a los cambios que tuvo la estrategia legal de su exmarido durante el expediente. “Tuvo en el medio siete abogados. Todo esto es discusión vieja y ya Casación le dijo que no, que no había lugar”, afirmó.

La modelo insistió en que el fallo fue revisado y que no se detectaron irregularidades que permitieran cuestionar la condena. “Es que no los hubo, porque si no Casación hubiese dicho que hubo tal error en el proceso. No hubo ningún error en el proceso y está confirmada la sentencia, así que no hay mucho para discutir”, indicó.

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Uno de los argumentos centrales del recurso presentado por los abogados de Claudio Contardi apunta a cuatro entrevistas que Prandi concedió a tres revistas entre 2015 y 2017. La defensa pretende que esas publicaciones se incorporen como nuevas pruebas dentro de la causa.

De acuerdo con el planteo, en aquellas notas la modelo habría hablado de aspectos favorables de su vínculo sentimental. Los abogados consideran que esos dichos deberían contrastarse con el testimonio que brindó durante el juicio realizado en 2025, donde relató situaciones de violencia y abuso sexual.

La defensa también cuestionó la línea temporal de los hechos expuesta durante el debate oral. En su presentación, sostuvo que Prandi ubicó el inicio de los abusos luego del nacimiento de su segundo hijo, ocurrido una semana antes de una de las entrevistas que ahora buscan sumar al expediente.

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Julieta Prandi y Claudio Contardi

Con esos elementos, los letrados solicitaron la absolución de Contardi. Como segunda opción, pidieron que se anule lo actuado y que se convoque a un nuevo juicio. El recurso deberá ser evaluado por la Suprema Corte bonaerense, luego de la confirmación del fallo por parte de Casación.

Uno de los momentos más sensibles de la nota ocurrió cuando le preguntaron a Prandi cómo transitan sus hijos las novedades judiciales vinculadas a su padre. La actriz eligió no dar detalles sobre las conversaciones privadas que mantiene con ellos ni exponerlos públicamente. “Mis hijos están bien, es lo que voy a decir. Están en paz”, señaló. Ante la insistencia sobre si los chicos preguntan por Contardi o si conocen su situación actual, Prandi respondió con una frase contundente: “A ellos les da tranquilidad porque le tienen terror”.

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La conductora evitó profundizar en las razones de ese temor y puso el foco en preservar la intimidad de los menores. “Es lo único que te puedo decir. No me interesa exponerlos a ellos, pero están muy bien”, concluyó.

Prandi sostuvo que la confirmación de la condena representó un alivio después de años de proceso judicial. Ahora, mientras la defensa de Contardi intenta habilitar una nueva revisión del caso, ella aseguró que enfrenta esta instancia con calma y con la certeza de que los planteos ya fueron considerados por los tribunales.